Patrice Trovoada à caminho de Pequim para o Fórum China/Africa

A cimeira China-África é um fórum essencialmente económico para definir uma agenda de cooperação entre o gigante asiático e os países africanos. O Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, que participa do evento que decorre de 2 a 6 de setembro, vai aproveitar a ocasião para realizar uma visita oficial à China, onde espera rubricar acordos de cooperação em várias áreas.

«Um dos grandes desafios é a questão da energia. A China hoje é o número um no mundo em termos de painéis solares, do desenvolvimento da energia solar e de outras energias renováveis e iremos ver como é que podemos melhorar essa nossa cooperação que é um especto estratégico muito importante para S. Tomé e Príncipe. Iremos continuar a falar da capacitação e de formação dos recursos humanos. Com a China temos projetos de estradas, além de outras infraestruturas» – disse Patrice Trovoada.

Os novos instrumentos de financiamento do desenvolvimento económico de São Tomé e Príncipe são prioridades na abordagem com as autoridades de Pequim.

«Em 2017 optamos por donativos e agora veremos se as perspetivas económicas de S. Tomé e Príncipe podem abrir também uma porta à outros instrumentos de financiamento para o nosso desenvolvimento» – avançou o chefe do governo.

São Tomé e Príncipe e a China retomaram as relações diplomáticas em 2016, reafirmando o firme apoio no fortalecimento da cooperação.

José Bouças