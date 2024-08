No meio da polémica a Assembleia Nacional deu posse ao novo juiz conselheiro do Tribunal de Contas

Dany Nazaré tomou posse como juiz conselheiro do Tribunal de Contas. Desvalorizou toda a polémica à volta da sua eleição pela maioria parlamentar da ADI e da coligação MCI-PS/PUN.

«Estamos a falar de um órgão nacional que representa o povo, eleito pelo povo que, por sua vez, elegeu-me em nome do povo» – disse Dany Nazaré.

A tomada de posse acontece menos de uma semana depois de Jonas Gentil, classificado em primeiro lugar no concurso realizado para o preenchimento da vaga, ter interposto no Supremo Tribunal de Justiça, nas vestes do tribunal administrativo, um recurso pedindo a suspensão da eficácia do ato deliberativo da assembleia nacional e a respetiva anulação.

«Eu sou magistrado de carreira e, por natureza, devemos ser discretos e evitar comentar situações que estão envolvidas em polémicas» -sublinhou Dany Nazaré.

O Tribunal de Contas diz que cumpriu todas formalidades e descarta o ónus da polémica.

«Da parte do Tribunal de Contas foi cumprida integralmente às disposições que estão na nossa lei, na alteração que foi feita. O recrutamento foi feito e o tribunal de Contas remeteu à assembleia Nacional para efeito de eleição e tomada de posse. Não me compete fazer qualquer avaliação daquilo que não é do Tribunal de Contas» – disse Ricardino Costa Alegre, Presidente do tribunal de Contas.

A tomada de posse de Dany Nazaré, o terceiro classificado no concurso para juiz conselheiro do tribunal de contas, não contou com a presença do líder da bancada parlamentar do MLSTP/PSD, o maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe.

