EUA anunciam 40 milhões de dólares adicionais para mitigar a insegurança alimentar em África

Num comunicado que deu entrada na redacção do Téla Nón, a Agência dos Estados Unidos de América para o Desenvolvimento Internacional, USAID, anuncia um montante adicional de 40 milhões de dólares para mitigar a actual insegurança alimentar e construir a resiliência do sistema alimentar em toda a África.

Segundo o comunicado divulgado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, o montante adicional de 40 milhões de dólares foi aprovado no dia 3 de Setembro, e aumenta o investimento norte americano no combate a insegurança alimentar em 6 países africanos, nomeadamente, a República Democrática do Congo, Madagáscar, Malawi, Moçambique, Tanzânia e Zâmbia.

Abel Veiga

Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional

Gabinete de Assessoria de Imprensa

Comunicado de imprensa

03 de Setembro de 2024

Os Estados Unidos, através da USAID e em colaboração com o Congresso, anunciaram hoje (3 de setembro) um montante adicional de 40 milhões de dólares para mitigar a actual insegurança alimentar e construir a resiliência do sistema alimentar em toda África.

O anúncio de hoje aumentará os investimentos na República Democrática do Congo, Madagáscar, Malawi, Moçambique, Tanzânia e Zâmbia. Estes esforços darão apoio aos pequenos agricultores para aumentarem os rendimentos, mitigarem os impactos de condições climáticas extremas com variedades de culturas melhoradas e para que melhorem a eficiência e o acesso à água, reduzindo os riscos para colheitas futuras na Bacia do Rio Zambeze.

Embora os preços dos alimentos tenham descido dos níveis recorde de 2022, a insegurança alimentar continua elevada devido a choques recorrentes nos sistemas alimentares, como a invasão da Ucrânia pela Rússia e os efeitos do El Niño. Através do Feed the Future – a iniciativa de segurança alimentar de todo o Governo dos EUA – a USAID trabalha com governos e parceiros privados para ajudar a mitigar os impactos dos choques no sistema alimentar e criar resiliência para o futuro. Alinhado com a Parceria Estratégica Conjunta EUA-União Africana para a Segurança Alimentar, o financiamento ajudará a acelerar uma abordagem regional liderada por África para aumentar a produtividade agrícola, as ligações de mercado, melhorar a nutrição e alavancar o sector privado para melhoria da segurança alimentar .

Nas áreas apoiadas pela Feed the Future, a fome e a pobreza diminuíram até 25% na última década. A fome não será resolvida apenas com ajuda de emergência. Através deste financiamento e de parcerias estratégicas, a Feed the Future está a quebrar o ciclo da insegurança alimentar ao fazer investimentos a longo prazo em sistemas agroalimentares que aceleram a investigação inovadora e constroem ligações duradouras com o sector privado.

Ver o conteúdo original: https://www.usaid.gov/news-information/press-releases/sep-03-2024-usaid-announces-40-food-insecurity-build-resilience-african-continent

Esta tradução é oferecida como cortesia e apenas o texto original em inglês deve ser considerado oficial.