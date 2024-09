Líder da ADI considera que está aberto um novo ciclo político no país

O Líder da ADI partido no poder em S.Tomé e Príncipe encontrou-se hoje com o novo presidente do MLSTP, a maior força política na oposição.

A nova direção do MLSTP manifestou-se disponível em colaborar com o partido no poder para a viabilização de projetos estruturantes para São Tomé e Príncipe.

“Nós o MLSTP iremos colaborar em todas as matérias estruturantes que trarão benefícios ao nosso país e ao nosso povo” disse Américo Barros, presidente do MLSTP.

Patrice Trovoada agradeceu.

“Quanto mais possível for termos alguns consensos nas matérias que não só dizem respeito aos santomenses, mas que são importantes para qualquer governo e que são avanço para a nossa sociedade, para a nossa democracia, para a nossa governação, acho que sim, devemos colaborar e trabalhar”.

Os líderes dos dois principais partidos do país concordaram também sobre a viabilização da eleição do segundo vice-presidente da assembleia nacional, lugar que deve ser ocupado por um deputado do MLSTP, mas que há dois anos tem vindo a ser bloqueado.

“O primeiro-ministro deixou a sua total disponibilidade enquanto presidente da ADI para junto a bancada parlamentar encontrar um entendimento para a resolução dessa vagatura” -disse o presidente do MLSTP.

“Estávamos à espera de uma nova direção do MLSTP, escolhida pelos militantes e legitimada para podermos trabalhar. Era um pouco difícil trabalharmos com uma direção que, todos sabiam que estava a assumir só os assuntos correntes” – destacou Patrice Trovoada.

O líder da ADI fala de um novo ciclo político em São Tomé e Príncipe.

“Vamos ver se dentro das nossas diferenças conseguimos dar um bom exemplo de atitude, de cidadania, de envolvimento positivo naquilo que é a resolução dos problemas dos santomenses”- sublinhou Patrice Trovoada.

O encontro decorreu na sede da ação democrática independente na capital santomense.

José Bouças