China celebra 75 anos da revolução que projectou o país para a liderança mundial em vários domínios

No grande palácio do povo em Pequim, o Presidente da China Xi Jinping partilhou com os representantes da comunidade internacional os progressos alcançados após a revolução protagonizada em 1949 pelo partido comunista, e que teve a consumação no dia 1 de outubro.

«O grande rejuvenescimento da nação chinesa é uma vontade compartilhada», afirmou.

Ao longo dos anos o país asiático imprimiu reformas ao sistema socialista, adaptando-o a sua realidade e especificidade.

Os resultados são evidentes. China erradicou o analfabetismo, venceu a pobreza, promoveu a igualdade do género, ao ponto de o número de mulheres que frequentam as universidades ser superior à dos homens, a evolução do sector da saúde deu ao cidadão a maior esperança média de vida a nível mundial. No domínio da inovação tecnológica é o número 1 no mundo, já está a desvendar o lado oculto da Lua, e é a segunda maior economia do mundo.

No discurso, Xi Jinping apresentou dados que comprovam o crescimento económico do país. Em 1952 o Produto Interno Bruto da China era de 9,6 bilhões de dólares, e no ano 2023 foi superior a 17,8 trilhões de dólares.

O Presidente da República Popular da China prometeu ao povo chinês e ao mundo vitórias nos próximos tempos sobre os desafios actuais. «Vamos resolutamente superar todas as incertezas e desafios».

O princípio de uma e única China também foi declarado no acto central do dia nacional do país que decorreu no Grande Palácio do Povo na capital, Beijing. A unificação da ilha de Taiwan na soberania chinesa, foi considerado como sagrada.

Abel Veiga