Primeiro-ministro insiste na necessidade de construção de um novo hospital

O hospital Ayres de Menezes, a maior infraestrutura sanitária do país, com capacidade para 482 camas, passa a estar informatizado.

O diretor do estabelecimento fala de um salto significativo rumo à modernização dos cuidados de saúde.

“Com essa infraestrutura, interligamos 10 serviços no Hospital Dr. Ayres de Menezes, permitindo uma troca de informações ágil e eficiente. Além de otimizar nossos serviços clínicos e administrativos, isso garantirá a segurança dos dados e a interoperabilidade dos nossos sistemas” – garantiu Virgílio Mandinga.

A informatização do hospital de referência de São Tomé e Príncipe resulta da parceria com a CST, a Companhia Santomense de Telecomunicações.

“Este projeto conjunto exemplifica uma boa prática de cooperação entre o mundo empresarial e o setor público. A CST está comprometida com o desenvolvimento do país na área da saúde e em outras áreas que possam surgir” – destacou Albano Batista, Administrador da CST.

O primeiro-ministro considera que a digitalização facilitará a vida dos profissionais de saúde, mas não perde de vista a necessidade urgente de construir um novo hospital.

“Um hospital moderno não pode ter a infraestrutura que temos atualmente. Vamos continuar a trabalhar para alcançar esse hospital moderno, mas não podemos deixar as coisas como estão. Espero que este pequeno passo facilite a vida e as operações de todos os envolvidos neste hospital. Nosso objetivo é um novo hospital com novas valências” – sublinhou Patrice Trovoada.

O chefe do Governo enfatizou também a necessidade de repensar o sistema nacional de saúde, com o objetivo de dedicar maior atenção aos distritos sanitários.

José Bouças