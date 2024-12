Primeiro-ministro de STP acusa grandes poluidores de injustiça global 

A transição energética e a descarbonização são prioridades na agenda do governo de São Tomé e Príncipe. Para o primeiro-ministro, o principal desafio é a falta de financiamento.

“O que lamentamos é que os financiamentos necessários para a transição energética, prometidos repetidamente pelas nações mais poluidoras, não têm sido desembolsados de todo” – disse Patrice trovoada.

O primeiro-ministro santomense classificou esse comportamento como uma injustiça global.

“Consideramos que há uma manifestação de uma injustiça global caracterizada, que tem colocado em perigo Estados frágeis, como é o caso de São Tomé e Príncipe.”

Patrice Trovoada, que discursava no encerramento do Congresso Internacional sobre Justiça, Meio Ambiente e Direitos Humanos, destacou a liberdade de expressão como um direito humano fundamental, sublinhando, no entanto, que não é um direito absoluto.

“Deve ser equilibrada com outros direitos, como o direito à privacidade, à reputação e à proteção contra discursos de ódio. Infelizmente, esse discurso de ódio tem aumentado entre nós e há uma sensação de impunidade”.

Para o primeiro-ministro, é essencial proteger os cidadãos contra o abuso de poder que limita a expressão legítima, enquanto se estabelecem mecanismos para denunciar e reparar casos de difamação e incitamento ao ódio. O Congresso Internacional sobre Justiça, Meio Ambiente e Direitos Humanos foi organizado pela Associação Santomense de Mulheres Juristas, em parceria com a Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa.

José Bouças