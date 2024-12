Movimento Basta acusa Governo de desviar atenções com pedido ao Tribunal Constitucional

O Movimento Basta considera que o pedido do Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe ao Tribunal Constitucional para a fiscalização abstrata e sucessiva da resolução que fixa as taxas aeroportuárias tem como único objetivo desviar atenções e manter o país preso num falso debate.

Para esta força política, que ocupa dois assentos no parlamento, o prolongamento deste impasse continuará a ter consequências negativas no quotidiano dos são-tomenses e a fragilizar ainda mais a já débil economia do arquipélago.

O Basta reconhece o posicionamento do Presidente da República, que garantiu estar a trabalhar para anular a resolução, mas sublinha que é tempo de uma ação firme e decisiva para pôr fim a um jogo político que apenas prejudica São Tomé e Príncipe.

“Instamos o Presidente da República a utilizar as suas competências constitucionais para resolver esta questão e demonstrar que a defesa dos interesses do povo está acima de qualquer jogo político ou institucional “- lê-se no comunicado.

O Movimento reafirma o compromisso com a verdade e a justiça e recusa-se a participar em manobras que apenas distraem os santomenses e desviam a atenção dos problemas reais.

“Continuaremos a lutar pela anulação desta resolução e pela construção de um S. Tomé e Príncipe mais justo e transparente. O país não pode continuar refém de um governo que insiste em medidas lesivas, nem de estratégias que apenas fragilizam a nossas instituições e prejudicam a confiança do povo”.

Basta fecha o seu comunicado com a mensagem “é hora de agir com coragem, integridade e respeito pelos santomenses”.

José Bouças