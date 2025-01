“A felicidade do povo é a maior prioridade entre todos os trabalhos” – Xi Jinping

Nesta véspera de ano novo, o presidente da China, Xi Jinping, proferiu um discurso pela passagem do ano novo de 2025 transmitido pelo Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês) e pela internet.

Camaradas, amigos, senhoras e senhores,

Saudações a todos! O tempo passa voando e o ano novo está se aproximando. Gostaria de enviar meus melhores votos a todos daqui de Beijing.

Em 2024, passamos juntos quatro estações, experimentamos tempestades de vento e chuva, mas também apreciamos arco-íris. Todos os momentos neste ano extraordinário foram registrados de forma emocionante e inesquecível.

Lidamos ativamente com os impactos causados pelas mudanças nos ambientes interno e externo através de um conjunto de políticas, promovendo com passos firmes o desenvolvimento de alta qualidade. A economia do país voltou a crescer e apresenta uma tendência otimista, com a previsão de que o PIB superará 130 trilhões de yuans neste ano. A produção de grãos ultrapassou 700 bilhões de quilos, fornecendo mais suprimentos para as tigelas dos chineses. O desenvolvimento regional obteve progresso coordenado, consolidando as realizações que já alcançamos. A nova urbanização e o revigoramento rural alcançaram o desenvolvimento integrado com uma perfeita sinergia. O desenvolvimento verde e de baixo carbono foi expandido a níveis mais profundos, revelando assim um cenário de uma bela China.

Fomentamos as novas forças produtivas de qualidade conforme as condições locais, medida que promoveu a ascensão sucessiva de novas indústrias e novas formas de negócio. Pela primeira vez, a produção anual de veículos de nova energia bateu a casa de 10 milhões de unidades, e novos resultados foram alcançados nos setores de circuito integrado, inteligência artificial e comunicação quântica. A missão Chang-e 6 coletou pela primeira vez amostras do lado oculto da Lua, o navio Meng Xiang explorou as profundezas do oceano, a passagem marítima Shenzhen-Zhongshan removeu as barreiras do mar, e a estação de pesquisa Qinling foi erguida no campo de gelo na Antártica, mostrando a grande coragem e aspiração dos chineses de perseguirem seus sonhos.

Neste ano, fiz visitas de inspeção em vários lugares e testemunhei a vida colorida de todos. Que grandes e vermelhas são as maçãs Huaniu de Tianshui, que cheios estão os barcos de pesca na aldeia Aojiao da Ilha Dongshan. O “sorriso oriental” nas Grutas de Maijishan atravessou mil anos, e a herança ética das famílias no Beco Liuchi foi preservada de geração em geração. Visitantes movimentavam a Rua Cultural Antiga de Tianjin, e habitantes se uniam como uma grande família na comunidade residencial de diferentes etnias de Yinchuan.

Eu sempre me preocupo com as questões de interesse comum de todos, como o emprego e o aumento da renda, os assuntos que envolvem o cuidado dos idosos e das crianças, a educação e a saúde. Durante este ano, a pensão básica foi elevada, a taxa de juros hipotecária foi reduzida, o escopo de liquidação direta de despesas médicas geradas fora da região de domicílio foi expandido, facilitando as consultas médicas de não residentes, e políticas favoráveis beneficiaram a troca de bens de consumo antigos por novos, melhorando a qualidade de vida da população. Tivemos maior sentimento de realização.

Nas Olimpíadas de Paris, os atletas chineses deram seu melhor e conquistaram o maior êxito no exterior, mostrando o espírito elevado, a confiança e o otimismo da nova geração da China. A Marinha e a Força Aérea celebraram o 75º aniversário, e os nossos soldados construíram uma nova imagem. Encarando desastres naturais como enchentes e tufões, os militantes e quadros do Partido estiveram na linha de frente, e todas as pessoas reuniram suas forças e ajudaram uns aos outros. Inúmeros trabalhadores, construtores e empreendedores estão atuando com grande esforço para realizarem seus sonhos. Entreguei medalhas e títulos honorários nacionais a personalidades. A glória não pertence somente a eles, mas também a cada lutador valente e responsável por seus objetivos.

Neste mundo com mudanças e turbulências entrelaçadas, a China, um grande país responsável, tem promovido a reforma da governança global e aprofundado a solidariedade e a cooperação do Sul Global. Trabalhamos para que o desenvolvimento conjunto da Iniciativa Cinturão e Rota seja mais profundo e sólido. Sediamos com sucesso a Cúpula de Beijing do Fórum de Cooperação China-África. Nos eventos bilaterais e multilaterais, como a Organização de Cooperação de Shanghai, o Brics, a Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico e o G20, apresentamos as propostas chinesas e injetamos mais energia positiva para defender a paz e a estabilidade mundiais.

Nós celebramos solenemente o 75º aniversário da fundação da República Popular da China, ocasião que realizamos uma retrospectiva das suas vicissitudes e dos seus progressos. Nós herdamos a civilização de mais de cinco mil anos e a palavra “China” está esculpida no fundo do tradicional cálice ritual He Zun e nos corações de todos os chineses. A bem-sucedida 3ª sessão plenária do 20º Comitê Central do PCCh tocou o clarim de um maior aprofundamento integral da reforma. Avançamos a passos largos nesta tendência da época que é a reforma e abertura, e, nesse processo, a modernização chinesa criará uma perspectiva mais promissora.

Em 2025, concluiremos o 14º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social. Implementaremos políticas mais proativas e eficazes, nos dedicaremos ao desenvolvimento de alta qualidade, promoveremos a autossuficiência e o autofortalecimento em ciência e tecnologia e manteremos a tendência propícia do desenvolvimento econômico e social. Temos pela frente novas circunstâncias no funcionamento econômico, incluindo os desafios vindos da incerteza do ambiente externo e as pressões causadas pela transformação dos novos e velhos motores de crescimento, que serão superados com esforços. Como sempre crescemos na tempestade de vento e chuva e nos fortalecemos ao respondermos provações, todos nós devemos ter plena confiança.

A felicidade do povo é a maior prioridade entre todos os trabalhos. É a aspiração comum de todas as famílias que as crianças tenham acesso à educação de alta qualidade, os idosos desfrutem de bons serviços para eles e os jovens abracem mais oportunidades de desenvolvimento. Esses desejos simples são exatamente a aspiração por uma vida melhor. Vamos trabalhar juntos para elevar o nível do desenvolvimento social e da governança, continuar a criar um ambiente harmonioso e inclusivo e resolver todas as preocupações do povo, de modo que todos tenham mais sorriso e satisfação.

Por ocasião do 25º aniversário do retorno de Macau à pátria, visitei de novo a região e testemunhei os novos desenvolvimentos e as novas mudanças satisfatórios. Implementaremos firme e inabalavelmente o princípio “um país, dois sistemas” e manteremos a prosperidade e a estabilidade de longo prazo em Hong Kong e Macau. Os habitantes nos dois lados do Estreito de Taiwan pertencem a uma mesma família. Ninguém pode cortar nosso vínculo sanguíneo e familiar, ninguém pode impedir a majestosa tendência histórica da reunificação da pátria!

As mudanças profundas na situação mundial nunca vistas em um século estão evoluindo de forma acelerada. Precisamos de uma mentalidade aberta e inclusiva para evitar mal-entendidos e conflitos e cuidar do futuro da Humanidade. A China está disposta, junto com outros países, a trabalhar como praticante da cooperação amistosa, impulsionador da aprendizagem mútua das civilizações e participante da construção de uma comunidade com futuro compartilhado, de modo a criar um futuro brilhante para o mundo.

O sonho parece ser distante, mas pode ser realizado com nosso empenho. A aspiração é difícil, mas pode ser alcançada através do trabalho árduo. Na nova jornada da modernização chinesa, todos nós somos protagonistas, cujas dedicações são valiosas como luzes brilhantes.

Neste momento, as montanhas e os rios ficam mais lindos e as luzes das estrelas iluminam todas as casas. Vamos acolher este ano novo cheios de esperança. Que a pátria desfrute de paz e prosperidade! Que todos tenham alegria, tranquilidade e sonhos realizados!

Fonte: CMG