ADI troca Patrice Trovoada por Hélio Almeida

A situação política em São Tomé e Príncipe tornou-se volátil desde segunda-feira. 6 de Janeiro, o Presidente da República divulgou o decreto 1/2025 que demitiu o XVIII governo constitucional liderado por Patrice Trovoada.

O Chefe do Governo demitido deu uma conferência de imprensa, e entre linhas deixou entender que não sai, ou seja, que não acata o decreto presidencial. Anunciou que recorreu ao Tribunal Constitucional, para anular a decisão do Chefe de Estado.

O partido de Patrice Trovoada que tem maioria absoluta no parlamento veio pedir a marcação das eleições legislativas antecipadas.

De repente, o mesmo partido, a ADI deu entrada nos serviços da presidência da República, uma nota em que indica Hélio Silva Vaz de Almeida como a individualidade para assumir e exercer o cargo de primeiro-ministro e Chefe do próximo Governo.

De repente, a ADI acata o ultimato lançado pelo Presidente da República Carlos Vila Nova, no decreto que demitiu o governo. Pois o Chefe de Estado deu 72 horas ao partido ADI para indicar o nome de uma outra figura política para chefiar o governo. Antes das 72 horas, ADI reagiu.

Mais importante ainda é o facto de a nota que deu entrada no Palácio do Povo, ter sido assinada pelo Presidente da ADI Patrice Trovoada.

Hélio Almeida, o nome proposto pela ADI para substituir Patrice Trovoada, é um jovem economista santomense. Foi ministro das finanças no governo do MLSTP. Partido político em que Hélio Almeida militou durante vários anos. Depois emigrou-se para a ADI, tendo sido também nomeado Governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, na vigência do décimo sexto governo constitucional liderado por Patrice Trovoada.

Hélio Almeida quadro de competência reconhecida no seio dos economistas, é actualmente director da AFAP, a Agência Fiduciária e de Administração de Projectos. Uma instituição criada pelo Banco Mundial em parceria com o governo santomense.

O Presidente da República, Chefe de Estado, Comandante Supremo das Forças Armadas, e o mais alto magistrado da Nação, tem competência para aceitar ou rejeitar qualquer nome que é indicado para chefiar o governo.

Nas próximas horas, o país deverá saber se o economista Hélio Almeida, será nomeado ou não, como o novo primeiro-ministro e chefe do governo de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga