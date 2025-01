Novo Primeiro-ministro abordou com a embaixadora da China o reforço da cooperação

Alguns projetos que poderão contar com o financiamento da China foram o foco do primeiro encontro entre o primeiro-ministro Américo Ramos e a embaixadora da China, Xu Yingzhen.

“Em nossa lista de discussão, temos projetos de reabilitação de estradas e de energias limpas.”

A diplomata chinesa não revelou o montante total do financiamento disponível para os projetos mencionados, nem a data prevista para o início das obras. Quanto à possibilidade de retomar as negociações para o financiamento das obras de modernização do aeroporto internacional de São Tomé, a embaixadora da China deixou tudo em aberto.

“Tudo isso depende das solicitações do governo e das nossas possibilidades.”

Xu Yingzhen deixou transparecer que São Tomé e Príncipe perdeu uma grande oportunidade, já que o projeto do aeroporto estava bem avançado

“A cada ano, temos cooperação em diferentes áreas que precisam de financiamento para serem sustentadas. Portanto, não posso afirmar que existe um fundo especial reservado, pois a cada ano precisamos de recursos para sustentar esses projetos de cooperação.”

A embaixadora da China em São Tomé e Príncipe garantiu que o arquipélago é um parceiro importante para o seu país na África. Na última Cimeira China-África, os dois países elevaram às relações a uma parceria estratégica.

José Bouças