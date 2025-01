Príncipe quer apoio do Governo Central para reduzir a penosidade da dupla insularidade

O Governo da Região Autónoma do Príncipe quer apoio do Governo Central para enfrentar desafios que afetam a ilha, reconhecida como Reserva Mundial da Biosfera.

No primeiro encontro com o novo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, o presidente do governo regional do Príncipe apresentou uma série de preocupações cuja solução considera urgente para a ilha, que sofre de dupla insularidade.

“É urgente conseguirmos uma solução de financiamento para a recuperação do edifício de Paços de Conselho, que está em um avançado estado de degradação. É igualmente urgente resolvermos a questão da eliminação da dupla tributação dos produtos que circulam dentro do país, considerando o alto custo de vida. É muito importante desbloquearmos o financiamento para as casas dos sinistrados de Ponta do Sol, que a zona conjunta da Nigéria, através da empresa Total, disponibilizou. No entanto, há uma burocracia que requer uma maior conjugação de esforços para ser ultrapassada, assim como a situação energética” – enumerou o Presidente do Governo Regional.

Filipe Nascimento garante, no entanto, que o governo regional não está de braços cruzados à espera do executivo central.

“A equipa do governo regional está muito empenhada em resolver as questões que estão ao nosso alcance, de acordo com as disponibilidades, seja através de receitas internas ou de algumas parcerias que também temos conseguido no âmbito da cooperação descentralizada.”

Para o presidente do governo regional do Príncipe, cada ganho obtido com iniciativas desse tipo representa uma contribuição para o desenvolvimento do país como um todo.

José Bouças