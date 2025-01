Em lágrimas Gareth Guadalupe tomou posse como Ministro de Estado da Economia e Finanças

Emocionado, Gareth Guadalupe tomou posse 8 dias depois da investidura do XIX governo constitucional do primeiro-ministro Américo Ramos.

Um atraso que se justifica pelo facto de ter perdido a mãe, exactamente na véspera da tomada de posse do novo governo.

Economista de profissão, ex-administrador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, foi ministro da Presidência do Conselho de Ministros, e mais tarde Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação no XVIII governo constitucional.

Gareth Guadalupe definiu como prioridade da sua acção como ministro de Estado e da economia e finanças a elaboração da proposta do orçamento geral do Estado para 2025.

«Estamos neste momento a ver se agora alinhamos o orçamento a nova estrutura governamental. Antes tínhamos 14 membros do governo e neste momento temos 11. Obviamente que vai ser um orçamento menor», afirmou.

O novo ministro que tutela as finanças acredita que o projecto do orçamento de Estado vai ser sustentado, graças ao acordo de facilidade de crédito alargado assinado em Dezembro de 2024 com o FMI.

«Já temos o programa com o FMI. Definimos algumas prioridades, uma delas é a área da saúde. Vamos ter aqui mais brevemente o Fundo do Kuwait porque definitivamente vamos arrancar com o hospital», frisou.

O Fundo do Kuwait atribuiu a São Tomé e Príncipe uma linha de crédito de 16 milhões de euros desde 2017 para modernizar o hospital central Ayres de Menezes. Investimento na transição energética, é outra prioridade para o orçamento geral do Estado.

«Precisamente para diminuirmos essa dependência que temos em relação aos combustíveis, que cria problema a nível das nossas reservas cambiais, problemas a nível da cobertura cambial. Por isso, a questão da transição energética não é ir de encontro à sustentabilidade ambiental, mas também ir de encontro à sustentabilidade económica do nosso país», explicou.

XIX governo constitucional de São Tomé e Príncipe já está composto, e assume o compromisso de levar a cabo as expectativas do povo.

Abel Veiga