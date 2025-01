Príncipe não escapa ao escândalo de abuso sexual de menores, chefe da PJ na ilha é suspeito de violação de uma menor

A delegação da Polícia Judiciária na ilha do Príncipe, que é o principal braço do governo regional no combate contra o crime de violação sexual de crianças, acabou por se confrontar com o crime dentro de portas. O coordenador da PJ no Príncipe, é acusado pelo Ministério Público de violação de uma menor de 13 anos de idade.

Num comunicado com data de 23 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República diz que 4 indivíduos da ilha do Príncipe foram detidos e mandados para a cadeia em regime de prisão preventiva. Os 4 homens são suspeitos da prática de abuso sexual de menor.

«No âmbito da investigação de um auto de instrução registado na Procuradoria-Geral da República da ilha do Príncipe, o ministério público ordenou a detenção fora de flagrante delito de 4 suspeitos por abuso sexual de duas menores», diz a nota da Procuradoria-Geral da República do Príncipe.

Filipe Nascimento / Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe

Antes do pronunciamento do Ministério Público, o Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe, Filipe Nascimento, rejeitou a possibilidade de o fenomeno ter-se alastrado na ilha. «Refuto que haja índice no Príncipe fora daquilo que se pode considerar normal. Eu refuto isso», afirmou o Presidente do governo regional

No entanto, as autoridades judiciais e as ONG garantem que a violação sexual de menor explodiu em São Tomé e Príncipe.

Pelo menos o coordenador da PJ no Príncipe já foi transferido para São Tomé, onde deverá aguardar o julgamento em regime de prisão preventiva.

A cadeia central de São Tomé e Príncipe registou nos últimos dois anos uma grande avalanche de reclusos, uns aguardando o julgamento e outros já condenados pela prática do crime de abuso sexual de crianças.

Abel Veiga