Angola anuncia o relançamento da cooperação bilateral com São Tomé e Príncipe

O embaixador de Angola em São Tomé e Príncipe disse que foi ao palácio do governo na quarta – feira, para se colocar à disposição do novo Primeiro-ministro Américo Ramos, para juntos relançarem a cooperação bilateral, que ficou pouco dinâmica nos últimos 2 anos.

«Colocar-me à disposição do senhor primeiro-ministro para fazermos o esforço que estiver ao nosso alcance para o relançamento das nossas relações de cooperação. Houve o entendimento de que ela deve ser relançada e dinamizada», declarou o embaixador de Angola, Fedelino de Jesus Ganda.

Desde a independência nacional em 1975, que Angola é o único fornecedor de combustíveis para São Tomé e Príncipe. O país dos Palancas Negras, tornou-se naturalmente um parceiro estratégico de São Tomé e Príncipe. Para além de fornecer os combustíveis, a petrolífera angolana, SONANGOL, passou a ser a dona da empresa santomense que distribui e vende os combustíveis, a ENCO.

Sem energia o arquipélago não pode funcionar, e as perspectivas de desenvolvimento tornam-se nulas. Por causa do fornecimento a crédito dos combustíveis São Tomé e Príncipe acumulou a sua maior dívida externa, exactamente com Angola. Desde o ano 2023 que Angola decidiu fornecer os combustíveis a pronto pagamento. As reservas cambiais externas de São Tomé e Príncipe diluíram, o GAP Externo cresceu, e o crescimento económico do país estagnou no zero.

Para aliviar o GAP externo e a diluição das reservas externas, São Tomé e Príncipe pode precisar mais uma vez da solidariedade de Angola. Questionado pelo Téla Nón o embaixador Fedelino de Jesus Ganda, respondeu.

«As áreas específicas são tratadas pelas instâncias competentes da cooperação bilateral. Isso enquadra-se no âmbito da cooperação comercial, e há instrumentos no quadro das relações que temos que nos permitem abordar e avaliar esta questão», pontuou o diplomata angolano, após reunião com o primeiro-ministro Américo Ramos.

A mensagem de relançamento da cooperação bilateral com o novo governo da ADI mas, liderado por Américo Ramos encontra eco em vários factos. A nível diplomático o anterior governo de Patrice Trovoada não conseguiu colocar um novo embaixador de São Tomé e Príncipe em Angola. O nome apresentado pelo anterior governo, não recebeu o agrément de Luanda, nos últimos dois anos.

Mesmo assim, o embaixador angolano realçou a excelência das relações entre os dois países. Uma relação que tem história, amizade fraterna e consanguinidade. «As nossas relações são históricas e de consanguinidade. Na medida do possível vamos prestar o apoio nas mais diferentes formas», concluiu.

São Tomé e Príncipe e Angola viram a página e abrem uma nova etapa na cooperação bilateral.

Abel Veiga

.