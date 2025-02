STP e Portugal preparam novo programa de cooperação para 2026-2030

Luiz Leandro da Silva embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe reuniu-se na quinta-feira com o primeiro-ministro Américo Ramos para manifestar total disponibilidade em colaborar com o novo governo do arquipélago.

«Manifestei naturalmente a total disponibilidade de Portugal para colaborar muito próximo com o XIX governo constitucional de São Tomé e Príncipe», afirmou.

A cooperação entre STP e Portugal é transversal a todo o arquipélago. Os sectores da saúde, educação, justiça, defesa e protecção social se destacam no programa estratégico de cooperação que termina este ano.

«Gostaria de recordar que o valor dfa nossa cooperação na última década ultrapassou os 160 milhões de euros. O actual programa estratégico de cooperação PEC-2021/2025 tem um envelope de 60 milhões de euros», frisou o embaixador de Portugal.

O novo programa de cooperação para o período 2026 a 2030 já está a ser preparado, o embaixador de Portugal anunciou a visita do secretário de estado de Portugal em março próximo, exactamente para delinear as acções do novo pacote de cooperação bilateral.

A transição energética é a grande novidade na cooperação bilateral. Desde 2023 que Portugal decidiu transformar parte da dívida externa de São Tomé e Príncipe, no valor de 3 milhões de euros, num fundo para descarbonização.

«Falamos na necessidade de operacionalizá-lo desejavelmente este ano, mais cedo possível», pontuou Luís Leandro da Silva.

Abel Veiga