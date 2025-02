Programa do governo de Américo Ramos entregue à Assembleia Nacional para aprovação

O programa do décimo nono governo constitucional de São Tomé e Príncipe, entregue à Assembleia Nacional para aprovação, contém cinco eixos fundamentais.

“O fortalecimento da governança e proximidade ao povo, a promoção do crescimento económico sustentável, a promoção da justiça social e coesão, a reforma e modernização administrativa, e a integração regional e diplomacia proativa” – enumerou Américo Ramos, Primeiro-ministro e Chefe do Governo.

O programa foi elaborado respeitando o princípio de continuidade do Estado.

“Vamos dar continuidade ao que o décimo oitavo governo iniciou, corrigindo alguns aspetos e colocando ênfase no que é mais essencial para os próximos cerca de 500 dias que nos restam de governação.”

Apesar da crise interna no seio do ADI, partido que venceu as últimas eleições legislativas com maioria absoluta, o primeiro-ministro acredita na aprovação do programa do governo pela Assembleia Nacional.

“Estamos a trabalhar com o objetivo de satisfazer as necessidades do povo. O ADI é um partido de governação por excelência, tendo vencido as últimas eleições. Não pode haver outro sentimento ou posição do partido ADI senão apoiar este governo, que é totalmente do ADI.”

Américo Ramos assegurou que o executivo que lidera vai concentrar-se nos próximos dias na mobilização de recursos para implementar o plano de ação em prol de um São Tomé e Príncipe melhor para todos.

