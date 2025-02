“Direcção da ADI” concorda com o OGE, mas recusa falar sobre o comunicado em que não reconhece o executivo de Américo Ramos

A crise política no maior partido do país, a ADI parece evoluir de confusão em confusão. Na quarta-feira num comunicado divulgado na sua página oficial, a direcção da ADI disse que não assume quaisquer responsabilidades políticas ou outras, pelos actos praticados por um governo que não foi por si indicado».

Mais ainda, considera que o governo da ADI, liderado por Américo Ramos, é de Iniciativa Presidencial e estranha o facto de o programa do governo ter sido adoptado pela Assembleia Nacional e com a maioria dos votos, incluindo da bancada parlamentar da ADI.

Na quinta-feira com o Presidente da ADI Patrice Trovoada, ausente do país, 3 militantes do partido foram ao palácio do governo para encontro com o primeiro-ministro Américo Ramos. A apresentação pelo executivo do projecto do orçamento de Estado para o ano 2025, foi o objectivo da reunião.

Nenhum dos 3 militantes ocupa o cargo de vice-presidente do partido ou de secretário-geral. Alexandre Guadalupe, foi o militante que falou para a impressão após encontro com o chefe do governo.

«Concordamos que realmente o país precisa de um orçamento, e de acordo com o que disse o primeiro-ministro, o orçamento é uma continuidade do outro orçamento geral do Estado, a linha deste orçamento trata dos problemas de infraestruturas, e problemas sociais», declarou Alexandre Guadalupe.

Questionado pelos jornalistas sobre em que categoria foram ao palácio do governo, Alexandre Guadalupe garantiu que representam a Direcção da ADI. Confirmado o estatuto de membros da direcção da ADI os jornalistas pediram o comentário da Direcção do Partido sobre o conteúdo do comunicado de quarta-feira, em que se distancia do actual executivo e o considera como sendo de Iniciativa Presidencial.

Alexandre Guadalupe recusou falar sobre o conteúdo do comunicado da Direcção a que disse ser membro. «Eu não quero falar deste assunto».

O leitor deve ouvir na íntegra a interpelação feita pelos jornalistas a Direcção da ADI no palácio do governo.

Abel Veiga