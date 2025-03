Gana no caminho da diplomacia económica de São Tomé e Príncipe

O governo já começou a atrair o investimento privado do Gana. A abertura do GTI Bank na cidade de São Tomé, antecedida pelo lançamento da plataforma de transferência digital de valores SAO são provas do interesse de homens de negócios do país vizinho-Gana em investir no arquipélago do golfo da Guiné.

O sector do turismo também tem registado um aumento significativo de turistas do Gana e de outros países da região da África Ocidental.

Américo Ramos primeiro – ministro e Chefe do Governo está desde quarta- feira de visita ao Gana, para segundo as suas palavras abrir caminhos para inaugurar a cooperação bilateral com o país vizinho.

Grande produtor de cacau, Gana criou uma extensa rede de produção e distribuição de produtos agrícolas. Recentemente, quadros técnicos ganenses começaram a dar formação aos agricultores santomenses no domínio da produção do coco, outro produto agrícola que o país vizinho exporta para o mundo.

«Já temos investimento do Gana no sector bancário e acho que há condições para podermos avançar para outras áreas em que o Gana tem muita experiência e está disponível para cooperar com São Tomé e Príncipe», afirmou o primeiro-ministro.

Em 2021 os dois países assinaram o acordo de livre circulação de pessoas e de mercadorias, para fomentar as trocas comerciais e o investimento privado. Antes, no ano 2015, Gana ofertou e instalou no aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe o primeiro sistema de RX para fiscalização das bagagens.

Depois do Gana, Américo Ramos que viajou no voo da Transportadora Aérea Portuguesa, deverá seguir para Portugal, onde na segunda-feira 10 de março inicia uma visita de trabalho. O Chefe do Governo santomense disse aos jornalistas que vai reunir-se com o seu homólogo de Portugal Luís Montenegro, para acelerar as acções de cooperação bilateral.

Educação, saúde e defesa são, segundo o Primeiro-ministro, as áreas em que a cooperação bilateral com Portugal é mais forte.

Abel Veiga