Fracassou o objectivo central da visita do primeiro-ministro a Portugal

O Primeiro-ministro Américo Ramos regressou da viagem a Portugal sem cumprir o objectivo principal da visita, o encontro de trabalho que tinha sido agendado, com o seu homólogo português Luís Montenegro.

«Em Portugal deveria encontrar-me com o primeiro-ministro português. O encontro estava devidamente acertado, mas infelizmente não aconteceu devido à situação política vivida em Portugal, como todos sabem nos últimos dias», afirmou o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe.

A queda do primeiro-ministro de Portugal era previsível, antes mesmo de Américo Ramos deixar São Tomé na última semana rumo a Lisboa.

Américo Ramos não se encontrou com o governo português, mas reuniu-se com a comunidade santomense radicada em Portugal. Mais de 20 mil santomenses residem e trabalham em Portugal, mas as remessas enviadas ao arquipélago não têm impacto na economia nacional, ou na balança de pagamentos.

O Chefe do governo disse que o diálogo com a comunidade na diáspora foi muito importante e que o executivo já começou a agir no sentido de impulsionar a participação da mão de obra emigrante no crescimento económico do país.

«O governo começou a facilitar a remessa em espécie através de isenções alfandegárias e pretende a nível financeiro aligeirar algumas taxas para permitir que os emigrantes possam enviar os seus recursos para São Tomé e Príncipe em condições preferenciais», explicou.

Outras medidas vão ser implementadas nos próximos tempos, como «potencializar o estatuto do emigrante investidor, e criar uma plataforma onde os emigrantes possam tomar conhecimento e participar no investimento em São Tomé e Príncipe. São medidas que vamos implementar nos próximos dias, para permitir a participação activa da diáspora no desenvolvimento do país», pontuou Américo Ramos.

Assim que terminou a reunião com a comunidade santomense, o Primeiro-ministro teve urgência em regressar a São Tomé, e apanhou o voo da transportadora aérea angolana, TAAG.

«A necessidade de chegar mais cedo ao país para resolver problemas internos fez com que eu fizesse a viagem via Angola. Precisamos trabalhar e não faz sentido ficar mais 2 dias em Portugal, quando podemos utilizar este meio e chegar mais rapidamente a São Tomé e Príncipe», defendeu o chefe do governo.

O governo da ADI liderado por Américo Ramos diz que trabalha para transformar São Tomé e Príncipe sem deixar ninguém para trás.

Abel Veiga