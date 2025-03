Estados Unidos expulsam embaixador da África do Sul no país: ‘Explora questões raciais’

FOTO : G1 / O embaixador da África do Sul, Ebrahim Rasool, ao lado do então presidente Joe Biden, em 13 de janeiro de 2025 — Foto: Embaixada da África do Sul em Washington

Secretário de Estado compartilhou post que afirma que o embaixador Ebrahim Rasool acusou Trump de liderar movimento de supremacia branca. Relações entre os dois países passa por crise desde fevereiro.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou nesta sexta-feira (14) a expulsão do embaixador sul-africano Ebrahim Rasool. Em uma publicação, Rubio acusou Rasool de “explorar questões raciais” e de “odiar a América e Trump”. A decisão ocorre semanas após os Estados Unidos cortarem ajuda financeira à África do Sul, alegando discriminação contra brancos.

Ao anunciar a expulsão, Rubio compartilhou um texto do site Breitbart, conhecido por seu alinhamento com o governo Trump. A reportagem cita que o embaixador da África do Sul afirmou que o presidente dos Estados Unidos está liderando um movimento de supremacia branca.