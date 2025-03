O ultimato ou chamada de atenção ao governo da região autónoma do Príncipe foi feito pelo Ministro do Estado, da Economia e Finanças Gareth Guadalupe.

Durante o debate do Orçamento Geral do Estado para 2025, o governo foi confrontado com as exigências do deputado Conceição Moreno da bancada do MLSTP, na oposição. O deputado que reside no Príncipe e foi eleito no círculo eleitoral da região autónoma, desafiou o governo central, a exigir que o governo da região autónoma preste contas ao Estado são-tomense sobre a utilização dos recursos financeiros que são arrecadados localmente na ilha do Príncipe.

«Príncipe tem de prestar contas e ser transparente. Não pode haver uma gestão, em que não há prestação de contas. Príncipe tem que dar sinais de transparência. A autonomia cria condições políticas para a ilha gerir os meios próprios. Contudo tem que haver a audição das contas públicas e das actividades públicas», afirmou o deputado Conceição Moreno na sessão plenária da Assembleia Nacional.

FOTO : Deputado Conceição Moreno

O governo da República reagiu através do ministro do Estado, da Economia e Finanças. «O governo da região autónoma do Príncipe tem a obrigação, por lei, de dizer quanto é que está a arrecadar internamente. Esta é uma responsabilidade que gostaríamos de chamar a atenção do governo regional, a partir deste púlpito», determinou o ministro Gareth Guadalupe.

O governo da ADI liderado por Américo Ramos, quer conhecer tudo sobre as receitas que são arrecadadas na ilha do Príncipe, e avisou que se desta vez, o governo da Região Autónoma não obedecer a lei, o executivo central vai cortar a transferência de dinheiro que regularmente envia para garantir o funcionamento da região autónoma.

«Pois por lei, se houver duas transferências trimestrais seguidas temos o direito de cortar a próxima transferência. Portanto, a questão da transparência é igual para todos», pontuou o ministro da economia e finanças.

Por outro lado, há mais de 20 anos que começaram as obras de construção do bloco operatório no hospital Manuel Quaresma Dias da Graça no Príncipe. Uma obra de mais de 20 anos, que continua sem fim à vista.

«Sucessivamente já passaram mais de 4 empresas na execução da obra. O que indicia o princípio de corrupção nesse processo de transferência de empresa em empresa na execução desta obra. No entanto, a obra não termina depois de mais de 20 anos», denunciou o deputado Conceição Moreno.

O Paços do Concelho, edifício emblemático da cidade de Santo António, símbolo do poder político no Príncipe, está em ruínas. O primeiro-ministro Américo Ramos disse no parlamento, que para a reabilitação do Palácio do Príncipe são necessários 2 milhões de euros. Dinheiro que o Estado santomense não tem disponível. Por isso mesmo, os governos central e regional estão a negociar com os parceiros internacionais, para atrair financiamentos que possam salvar o mais breve possível, o Palácio onde deveria funcionar o governo da região Autónoma do Príncipe.

Abel Veiga

