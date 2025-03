Governo do Príncipe lamenta que um ministro de Estado opte por fomentar uma relação de desconfiança

O Governo Regional, ao tomar conhecimento através da comunicação social do teor da intervenção do Senhor Ministro da Economia e Finanças durante o debate do orçamento Geral do Estado, em relação ao Príncipe vem:

* Manifestar estranheza pela forma como um membro do Governo Central aborda o assunto sobre as contas do Governo Regional na sua ausência quando nunca antes fez essa abordagem junto do próprio Governo Regional;

* Gostaríamos de reiterar ao Senhor Ministro que, o Governo Regional tem depositado nos últimos anos, as contas junto ao Tribunal de Contas. Além disso, tem enviado regularmente à Direção de Contabilidade Pública todas as informações financeiras necessárias que constam na conta geral do Estado, incluindo o total das receitas, despesas, e outros elementos patrimoniais. Informamos ainda que está em fase de conclusão das contas relativas ao último ano, para proceder à entrega.;

* ⁠Lamentar que um Ministro de Estado opte por fomentar uma relação de desconfiança contra um órgão autónomo legítimo no contexto de um jogo político com deputado da oposição;

* ⁠Demonstrar como exemplo que só no ano passado o Governo Regional suportou as despesas de quase 4 Milhões de dobras com as evacuações médicas e 2 Milhões de dobras com a dieta hospitalar, além de vários investimentos em obras que decorrem na Região;

* Convém recordar ao Senhor Ministro que, antes de fornecer qualquer informação, independentemente da sua natureza, é essencial consultar os serviços sob a sua tutela. Isso permitirá obtermos os elementos necessários para fundamentar adequadamente as intervenções. A Direção de Contabilidade Pública dispõe de todos os dados financeiros relativos à Região nos últimos anos.

* ⁠Manifestar que foi com tristeza que se registou um aumento significativo do OGE para o ano de 2025 sem que refletisse qualquer aumento de previsão de transferência despesa de investimento para o Príncipe, para responder por exemplo a ações urgentes e inadiáveis como são os casos dos Paços do Concelho ou Ponte Papagaio; e

* ⁠Por fim, o Governo Regional pautará sempre pela transparência e prestação de contas junto dos órgãos competentes e promoverá o espírito colaborativo com qualquer Governo que valorize a autonomia e contribua verdadeiramente para o desenvolvimento do Príncipe.

FONTE : Governo da Região Autónoma do Príncipe