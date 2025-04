Índia renova a frota de transporte escolar para ajudar STP a atingir a educação de qualidade

Educação de qualidade é um dos objectivos de desenvolvimento sustentável, proposto pelas Nações Unidas. Garantir que as crianças tenham acesso às escolas é uma das exigências deste objectivo de desenvolvimento sustentável.

Índia respondeu o pedido feito pelo governo santomense, para que as crianças das regiões mais isoladas pudessem continuar a ter acesso ao ensino. O embaixador da Índia em São Tomé e Príncipe, Deepak Miglani, entregou à ministra da educação, cultura, ciência e ensino superior, Isabel de Abreu, as chaves de 6 autocarros para transporte escolar.

Mas antes disso, as crianças da escola básica da Vila de Caixão Grande no interior da ilha de São Tomé, vieram à cidade capital para testemunhar a recepção pelo ministério da educação dos novos meios de transporte escolar. Foram os primeiros passageiros do autocarro de marca EICHER fabricado na Índia.

Jamiel Fernandes, um dos alunos da primeira classe da escola de Caixão Grande, definiu para o Téla Nón para que serve o autocarro. «Autocarro serve para transportar crianças de casa para escola e de escola para casa», disse o menino.

Uma definição certa, pois o objectivo principal é mesmo garantir o acesso às escolas. Desta vez os professores também passam a ser beneficiários do transporte escolar para chegar às escolas das regiões mais isoladas do país.

«Para o ministério da educação é um ganho muito importante porque veio melhorar a nossa frota. Tínhamos uma frota de 30 autocarros, hoje só restam 20, e esses 20 autocarros estão sempre na manutenção. Esses 6 novos autocarros vão melhorar a nossa frota de transportes escolares», revelou Isabel de Abreu, a ministra da educação.

O donativo da Índia contribui para uma educação de qualidade. Educação é o alicerce para o desenvolvimento de qualquer país. O embaixador Deepak Miglani enquadrou o gesto solidário para a educação nacional como sendo a cooperação do Sul-Global. A Índia é membro dos BRICS, a organização que promove a cooperação e a ascensão dos países do Sul Global.

«Este é um contributo da Índia no quadro da cooperação do Sul Global», frisou o embaixador.

FOTO : Deepak Miglani / Embaixador da Índia em São Tomé e Príncipe

As relações entre os dois países, são segundo o diplomata da Índia “cordiais”. «Estamos convictos que este presente vai aliviar as necessidades do país. Vai permitir que o transporte dos estudantes e dos professores seja mais barato e seguro», pontuou o embaixador da Índia.

Para além de garantir o acesso dos alunos e professores aos centros de ensino, a cooperação com a Índia, está a formar professores santomenses em língua inglesa e em pedagogia.

A Ministra da educação aproveitou para anunciar que dos 6 autocarros, 1 será destacado no distrito de Caué no sul da ilha de São Tomé, exactamente para garantir o transporte dos estudantes universitários. A ilha do Príncipe também vai receber 1 autocarro novo.

«Eu quero agradecer à embaixada da Índia pelo gesto, e que esse gesto seja também repetido por outros países amigos», concluiu a ministra da educação.

Isabel de Abreu apelou aos encarregados de educação e aos próprios alunos a preservarem o transporte escolar. Afinal de contas, é meio que assegura o acesso ao conhecimento para centenas de crianças e jovens de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga

.