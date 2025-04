As primeiras visitas de Xi Jinping ao exterior neste ano são de grande importância

As próximas visitas do presidente chinês Xi Jinping ao Vietnã, Malásia e Camboja serão suas primeiras viagens ao exterior neste ano e são de grande importância para o desenvolvimento geral das relações da China com os três países e a ASEAN como um todo, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, na sexta-feira.

Espera-se também que essas visitas dêem novo ímpeto à paz e ao desenvolvimento na região e no mundo, disse Lin em uma coletiva de imprensa.

O Sr. Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, fará uma visita de Estado ao Vietnã nos dias 14 e 15 de abril, a convite do Secretário-Geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã, To Lam, e do Presidente da República Socialista do Vietnã, Luong Cuong.

O presidente Xi também fará visitas de Estado à Malásia e ao Camboja de 15 a 18 de abril, a convite do rei malaio Sultan Ibrahim e do rei cambojano Norodom Sihamoni.

Lin disse que a China prioriza seus esforços diplomáticos em suas regiões vizinhas, enfatizando que a China e o Sudeste Asiático compartilham um destino comum como bons vizinhos, amigos e parceiros.

Recentemente, uma conferência central sobre o trabalho relacionado aos países vizinhos foi realizada com sucesso, deixando claro que a China continuará a seguir os princípios de amizade, sinceridade, reciprocidade e inclusão em sua diplomacia de vizinhança e se unirá aos países vizinhos para incentivar a cooperação amigável, aumentar o entendimento e a confiança mútuos e promover a revitalização e o desenvolvimento conjuntos, observou Lin.

China e Vietnã são vizinhos socialistas amigáveis ​​e ambos estão impulsionando reformas e inovações de acordo com suas condições nacionais, disse Lin, acrescentando que fortalecer a unidade e a cooperação é do interesse de ambos os lados.

Durante a visita, Xi se reunirá com o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã, To Lam, e com o presidente vietnamita Luong Cuong, o primeiro-ministro vietnamita Pham Minh Chinh e o presidente da Assembleia Nacional Vietnamita, Tran Thanh Man, disse o porta-voz.

O lado chinês espera aproveitar esta oportunidade para fortalecer a amizade tradicional de “camaradas e irmãos” entre a China e o Vietnã, aumentar a confiança mútua estratégica, aprofundar a cooperação pragmática e promover a construção de uma comunidade China-Vietnã com um futuro compartilhado, acrescentou.

China e Malásia, dois importantes países em desenvolvimento e economias emergentes na região da Ásia-Pacífico, têm visto um alto nível de desenvolvimento em suas relações nos últimos anos, guiados pela visão estratégica dos líderes dos dois países, observou Lin. Em 2023, os dois lados chegaram a um importante consenso sobre a construção conjunta de uma comunidade China-Malásia com um futuro compartilhado, abrindo assim uma nova etapa nas relações bilaterais.

A visita do Sr. Xi à Malásia ocorre cerca de 12 anos após sua visita anterior, marcando um marco importante nas relações China-Malásia, disse o Sr. Lin. Durante sua visita, Xi se encontrará com o rei malaio Sultan Ibrahim e manterá conversas com o primeiro-ministro malaio Anwar Ibrahim.

A China espera que esta visita seja uma oportunidade para fortalecer ainda mais a cooperação política e de segurança entre os dois países, aprofundar a sinergia das estratégias de desenvolvimento, intensificar os intercâmbios culturais e melhorar a coordenação em questões internacionais e regionais, acrescentou Lin.

Observando que o Camboja tem sido tradicionalmente um vizinho amigável e amigo da China em todas as condições climáticas, Lin disse que, sob a orientação estratégica dos líderes dos dois países, a comunidade China-Camboja com um futuro compartilhado entrou em uma nova era de alta qualidade, alto nível e altos padrões.

Durante sua visita, o presidente Xi se encontrará separadamente com o rei cambojano Norodom Sihamoni e sua mãe, a rainha-mãe Norodom Monineath Sihanouk, bem como com o presidente do Senado cambojano, Samdech Techo Hun Sen, que também é presidente do Partido Popular Cambojano. Xi se reunirá com o primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, disse o porta-voz.

Os dois lados explorarão o novo posicionamento das relações China-Camboja e trocarão opiniões aprofundadas sobre cinco áreas principais: confiança política mútua, cooperação mutuamente benéfica, garantia de segurança, intercâmbios entre pessoas e coordenação estratégica, acrescentou Lin.

FONTE : CGTN