Patrice Trovoada, um político ´´SUI GENERIS“

Realmente, Patrice Trovoada é um político estranho. Recuso em designa-lo ´´Líder“ como ouço por aí, de forma errónea. Resumidamente e, com base no que aprendi nos manuais de ciência política, ser Líder é ter a capacidade de influenciar, inspirar e motivar pessoas, agir em conjunto para alcançar um objetivo em comum. Portanto, referindo-me concretamente a um Líder Político, ele deve ser exemplar, cumpridor das normas e as leis do País, congregar a população, não fomentar ódio, criar e motivar um ambiente de concórdia. Não deve ser prepotente, arrogante e autoritário. Estando no governo ou na oposição, deve ser humilde, honesto, impoluto e combater todos os atos de corrupção e todas ações que concorrem para prejudicar o desenvolvimento do Pais.

Dito isto, com toda a franqueza, não vislumbro essas nobres qualidades no Patrice Trovoada que merecesse a honra de ser designado como Líder de um Partido Político.

Talvez por falta desses atributos, durante sua trajetória política até hoje, não se deu bem em todos os cargos que ocupou no País, principalmente o de Primeiro Ministro que esteve lá quatro vezes, tendo sido demitido três por diferentes Presidentes da República, sendo o último Carlos Vila Nova, curiosamente, da sua mesma cor política. Portanto, qualquer coisa vai muito mal com este político. Lembro-me que quando ele foi demitido pelo Presidente da República, Pinto da Costa andou a vitimizar-se por todo o lado, dizendo que foi demitido por perseguição política com base em diferença ideológica e partidária, o que levou muita gente a acreditar nessa falácia. O grande problema deste senhor é que ninguém tem o direito de discordar do que ele pensa. Alias, a política de vitimização, o seu comportamento autoritário e prepotente, para alem de outras, tem sido a sua marca e sempre utilizada para esconder a sua incompetência governativa.

Outra atitude estranha que não consigo entender deste político é o facto de que o mesmo aparece no Pais apenas no período das campanhas eleitorais. Se perder ou ganhar e não conseguir formar o Governo, foge do Pais e vai viver em Portugal onde tem o seu domicílio. Se ganhar com a maioria absoluta, como aconteceu desta última vez, permanece no Pais, mas de forma intermitente, pois, viaja constantemente para o exterior. Calcula-se que durante os últimos dois anos que governou o Pais, esteve mais no estrangeiro do que no território nacional, apesar das críticas vindas de todos os quadrantes. Até dá impressão que ele tem alergia de viver em São Tomé e Príncipe e só governa o Pais para resolver os seus problemas pessoais.

O mais anedótico de tudo isto é que, em alguns momentos presidiu Conselhos de Ministros a partir do exterior, via vídeo conferencia sob estranho consentimento dos outros membros de Conselho de Ministros. A sua capacidade de impor a sua vontade e achar que está acima de todos e que ninguém pode levantar a voz ou discordar, são as suas características. Quem o fizer vai logo para uma lista de os indesejáveis. O mesmo acontece quando dirige o seu partido a partir do exterior, como tem acontecido atualmente.

Costumo dizer que em termos políticos, já se experimentou tudo aqui em São Tomé e Príncipe. Estamos neste momento a viver uma situação atípica em que existe um governo proveniente de um Partido Político que não tem apoio do seu Chefe. Ou seja, uma parte do Partido faz a oposição ao seu próprio Governo. Não sei como é que os membros do ADI vão restabelecer a unidade no seio desse Partido ou conviver com esta situação sem afastar Patrice Trovoada da direção do mesmo. A ver vamos!

O Chefe do ADI que criticou duramente a formação deste Governo chefiado pelo Primeiro Ministro Américo Ramos, por ocasião de aprovação do Orçamento Geral do Estado, talvez porque se apercebeu que está a perder protagonismo e o controlo da situação, porque todos os deputados do ADI decidiram votar a favor do Orçamento, Patrice Trovoada apressou-se a vir ao publico dizer que ele é que ordenou aos deputados a votar a favor do OGE. Que contradição!

Outra situação anómala recente é a que tem a ver com o aproveitamento político do escândalo de abuso sexual de menores em que existe uma denúncia feita através das redes sociais contra o Presidente de Supremo Tribunal de Justiça, Silva Cravid. Numa primeira fase o ADI através do seu Secretário Geral, o deputado Elísio Teixeira assinou e introduziu na Assembleia Nacional um pedido de destituição do referido juiz, pedido esse que foi retirado horas depois sem quaisquer explicações.

Dias depois foi publicado nas redes sociais outra carta do ADI, datada de 20 de abril de 2025, desta vez assinada pelo Patrice Trovoada, em que dá ultimato ao Presidente do STJ para abandonar o cargo dentro de 24 horas. De forma estranha, quase na mesma altura aparece nas redes sociais uma outra carta de Dr. Silva Cravid com a data de 15 de abril a colocar o seu cargo a disposição.

No meio de toda essa trapalhada, mais uma vez, a cervejeira ROSEMA, que tem sido a desgraça deste Pais há algum tempo a essa parte, aparece nesta balbúrdia porque segundo as declarações feitas pelo Dr. Silva Cravid, numa conferencia de imprensa, a verdadeira motivação do ultimato de ADI tem a ver com a carta por ele recebida da REDUX, solicitando ao Conselho Superior da Magistratura Judicial a instauração de processo disciplinar contra alguns membros do Tribunal Constitucional pela forma como conduziram o processo ROSEMA a favor de um grupo são-tomense que exploram a fabrica neste momento.

A conclusão que se chega é que a maior motivação do pedido de demissão do Presidente do Supremo Tribunal da Justiça por parte do ADI, se deve mais ao caso ROSEMA do que propriamente a questão relacionada com o crime de abuso sexual de menores que ainda vai ser investigado pelos órgãos competente da justiça. Depreende-se então que, o ADI aproveitou a oportunidade deste caso para remover o Dr. Silva Cravid da função que ocupava antes do inquérito do CSMJ. É o caso para se perguntar: por que não o fez antes, sendo um caso que já se propalava há muitos anos? Neste sentido, tanto o MLSTP como o BASTA fizeram muito bem em demarcar-se das pretensões do ADI do Patrice Trovoada.

Contrariamente ao que o ADI diz na sua carta, a maior indignação e revolta social que houve aqui em São Tomé e Príncipe que atingiram níveis de unanimidade nunca dantes registados foi o massacre de 25 de novembro de 2022 em que foram torturados até a morte quatro cidadãos nacionais. O ADI e seu chefe tudo tem feito para inviabilizar esse processo de modo a colocar os culpados e os mandantes na barra dos tribunais. Já lá vão quase três anos!

Portanto, o pronunciamento do ADI neste caso de abuso sexual de menores não passa de oportunismo vergonhoso e pura hipocrisia. Esperemos todos que, aproveitando deste ´´ fervor e nova dinâmica“ do ADI, Patrice Trovoada tenha o mesmo empenho em relação ao caso de 25 de novembro de 2022, este sim, considerado a maior vergonha, depois da proclamação da nossa independência nacional.

Enquanto isto, não consigo entender como é que, sem nenhuma razão plausível nem quaisquer explicações, o Chefe do maior Partido Político do Pais, dirige essa formação política a partir do exterior sob a indiferença dos seus membros, do maior Partido da Oposição MLSTP e de toda a sociedade. Como disse atrás, não é a primeira vez que isso acontece, mas sim, em todo momento em que Patrice Trovoada esta fora do poder.

Até quando os são-tomenses vão continuar a conviver com essa aberração? Será que é um privilégio do político Patrice Trovoada? Pelo o que sei, todas as individualidades que exerceram funções de alto nível no País (PR e PM) tem o seu domicílio em São Tomé e Príncipe. Espero bem que a propalada revisão constitucional tenha em atenção este facto.

Há bem pouco tempo, no calor da sua justa demissão pelo Presidente da República Carlos Vila Nova, decisão esta que o abalou profundamente, Patrice Trovoada teria afirmado que vai afastar-se da política e dedicar-se a outras atividades. Pelos vistos, tratou-se de mais uma mentira em que ele já nos habituou.

São Tomé, 23 de abril de 2025

Fernando Simão