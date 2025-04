Cooperação bilateral China-Quénia: Presidente William Ruto em Pequim para reforçar laços económicos

(Nota do editor: este artigo representa as opiniões do autor Karim Badolo e não necessariamente as da CGTN.)

O presidente queniano, William Ruto, estará em visita de Estado à China de 22 a 26 de abril de 2025, a convite do seu homólogo chinês, Xi Jinping. A agenda desta viagem inclui o reforço dos laços económicos, comerciais e culturais. Os dois chefes de Estado desejam também promover a cooperação bilateral no setor da inovação e da tecnologia.

Como maior parceiro económico da China na África Oriental, o Quénia mantém uma cooperação sólida e profícua com a China há 60 anos. Durante estas seis décadas de progresso entre as duas partes, foram alcançados muitos resultados em projectos de desenvolvimento no Quénia. Quanto ao comércio, as estatísticas do primeiro trimestre de 2025 são bastante reveladoras. De acordo com dados da Administração Geral das Alfândegas da China, o comércio bilateral está estimado em 16,13 mil milhões de yuans, ou 2,24 mil milhões de dólares, o que equivale a um aumento de 11,9% em termos homólogos. O dinamismo do comércio continua ao nível das importações e exportações entre os dois países. As exportações chinesas para o Quénia aumentaram 11,8%, enquanto as importações do Quénia aumentaram 13,2%.

Embora os bens de capital, os electrodomésticos e outros produtos chineses estejam cada vez mais presentes no mercado queniano, os produtos agrícolas do país da África Oriental, como o abacate e o café, também estão a ganhar popularidade na China. Só o abacate queniano, que entrou no mercado chinês em agosto de 2022, já exportou 6.892,5 toneladas para a China, posicionando o Quénia como o terceiro maior fornecedor de abacate fresco para o país asiático.

Na área das infra-estruturas, a ferrovia Mombasa-Nairobi, construída no âmbito da Iniciativa Faixa e Rota, impulsionou literalmente o desenvolvimento da actividade económica entre as duas partes do Quénia. Em termos de mobilidade, a ferrovia com 472 km de extensão, que liga Nairobi, a capital, e Mombaça, a cidade costeira, desde 2017, facilitou a circulação de pessoas e mercadorias, gerando benefícios substanciais para as populações. Os dados oficiais indicam que 14,8 milhões de passageiros e 38,47 milhões de toneladas de mercadorias foram transportados entre as duas cidades até 28 de Fevereiro de 2025. Esta infra-estrutura ferroviária é um símbolo da cooperação bilateral ao serviço do desenvolvimento e da conectividade no Quénia.

A cooperação agrícola entre a China e o Quénia é também exemplar, especialmente porque permitiu, entre outras coisas, a construção do Laboratório Conjunto de Biologia Molecular da Faixa e Rota Quénia-China na Universidade Egerton e do Centro de Investigação Conjunto China-África na Universidade Jomo Kenyatta de Agricultura e Tecnologia. Estas conquistas reflectem os esforços na transferência de tecnologias e na formação de recursos humanos em benefício do Quénia. Participam também no desenvolvimento do potencial agrícola do país da África Oriental.

No setor da educação, a China oferece bolsas de estudo a estudantes quenianos que ingressam em universidades chinesas. Na mesma linha, o workshop Luban na Universidade Machakos, resultado da cooperação entre o Tianjin City Vocational College e a Huawei, contribui para a formação de jovens quenianos nos setores das tecnologias de informação e comunicação.

Sem ser exaustiva, a cooperação sino-queniana deixou marcas visíveis em muitas áreas de desenvolvimento no Quénia. A confiança mútua foi grandemente reforçada entre as duas partes, abrindo assim perspectivas interessantes para uma cooperação frutífera e benéfica. A actual visita de Estado do Presidente William Ruto não só consolidará as parcerias estratégicas entre os dois países e acelerará a implementação eficiente dos resultados da Cimeira de Pequim de Setembro de 2024 do Fórum de Cooperação China-África. Os presidentes Xi Jinping e William Ruto manifestar-se-ão a favor do reforço das relações entre os países do Sul Global num contexto marcado pelo unilateralismo e pelo protecionismo.

(Foto: VCG)