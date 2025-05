Declaração conjunta sobre os esforços para apoiar a Paz no Leste da República Democrática do Congo

Departamento de Estado dos Estados Unidos

30 de Abril de 2025

O texto da declaração que se segue foi divulgado pelos Governos dos Estados Unidos da América, da República Democrática do Congo, da República Francesa, do Estado do Qatar, da República do Ruanda e da República do Togo.

Início do texto.

Após a reunião trilateral realizada em Doha, a 18 de Março de 2025, entre os Chefes de Estado da República Democrática do Congo, da República do Ruanda e do Estado do Qatar, e na continuidade dos esforços em curso para resolver a situação no leste da República Democrática do Congo, representantes da República do Togo, dos Estados Unidos da América, da França, do Estado do Qatar, da República Democrática do Congo e da República do Ruanda reuniram-se em Doha para reiterar o seu compromisso partilhado com a paz, a estabilidade e a o desenvolvimento económico na região dos Grandes Lagos.

As discussões centraram-se nos esforços para abordar a situação no leste da República Democrática do Congo, no diálogo em curso entre o Governo da República Democrática do Congo e o movimento Aliança Fleuve Congo/23 de Março (AFC/M23), e na situação humanitária no leste da República Democrática do Congo, que continua a exigir uma resposta urgente e coordenada. Os representantes saudaram a declaração conjunta entre a República Democrática do Congo e a AFC/M23, facilitada pelo Estado do Qatar, sobre os seus compromissos com o cessar-fogo, uma prioridade urgente para facilitar a assistência humanitária. Os representantes concordaram ainda acerca da importância, para o futuro da região, de abordar as causas profundas das crises em curso e os desafios para uma paz sustentável através do diálogo. Os representantes reafirmaram a sua posição conjunta sobre a necessidade urgente de as partes em litígio resolverem este conflito sem demora, tendo em conta as resoluções pertinentes da União Africana e das Nações Unidas, e em conformidade com os compromissos de respeito pela soberania e integridade territorial de ambos os países.

Os representantes elogiaram os progressos alcançados após a Cimeira Conjunta EAC-SADC em Dar es Salaam, na Tanzânia, a 8 de Fevereiro de 2025. Saudaram os avanços significativos marcados pela assinatura da Declaração de Princípios em Washington D.C. no dia 25 de Abril de 2025 e manifestaram a sua disponibilidade para contribuir para os esforços em curso que promovem a confiança mútua, o cessar-fogo sustentável e uma resolução pacífica para o conflito, incluindo os esforços da EAC e da SADC sob os auspícios da União Africana, liderada por Sua Excelência Faure Essozimna Gnassingbé, Presidente da República do Togo e mediador nomeado pela União Africana neste conflito.

Por último, os representantes expressaram o seu apreço ao Estado do Qatar por acolher as discussões e reafirmaram o seu compromisso partilhado com o diálogo contínuo e a acção colectiva em direcção a um futuro pacífico e estável para a República Democrática do Congo e para a região.

Ver o conteúdo original: https://www.state.gov/joint-statement-on-efforts-to-support-peace-in-eastern-democratic-republic-of-the-congo/

Esta tradução é oferecida como cortesia e apenas o texto original em inglês deve ser considerado oficial.