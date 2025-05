Na COP30, São Tomé e Príncipe buscará apoio internacional para ação climática

PARCERIA – Téla Nón /Rádio ONU

Ministro de Estado da Economia e Finanças, Gareth Haddad do Espírito Santo Guadalupe, ressalta importância da nação lusófona africana para os ecossistemas; toda a Ilha de Príncipe é reserva da biosfera, assim como parte da Ilha de São Tomé, mas segundo ele, isso não está sendo compensado por nações ricas.

São Tomé e Príncipe quer utilizar a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, no Brasil, para angariar mais apoio internacional para seus projetos de desenvolvimento sustentável.

Na semana passada, o ministro de Estado da Economia e Finanças, Gareth Haddad do Espírito Santo Guadalupe, falou à ONU News durante sua participação no Fórum sobre Financiamento para o Desenvolvimento, em Nova Iorque.

Portugal deu o primeiro passo

Para Guadalupe, os países desenvolvidos devem investir no perdão da dívida de nações em desenvolvimento, como o seu próprio país, e assim catapultar a ação climática.

O chefe da pasta da Economia e Finanças, e ex-chanceler de São Tomé e Príncipe, ressalta que a nação lusófona tem muito a oferecer na proteção dos ecossistemas por sua própria posição geográfica. Ele citou o caso de Portugal, que deu esse primeiro passo ao perdoar parte da dívida são-tomense.

“Nós já temos essa experiência com Portugal. Ainda é uma experiência piloto. Pelo menos com São Tomé e Príncipe. Portugal já tem essa com Cabo Verde, que já está mais avançado, que é, em vez de nós pagarmos, quer dizer, no fundo nós pagamos a Portugal. Só que o dinheiro retorna para São Tomé e Príncipe para financiar projetos de investimento ligados ao clima ou à proteção do meio ambiente. Portanto, isto é uma forma de fazer o perdão da dívida. Ou seja: pagamos, na mesma, o serviço da dívida, mas retorna para fazermos estes tais investimentos com benefício para o próprio país. Então, queremos que isso seja mais disseminado também ao nível dos países da Cplp e não só como uma forma também de financiamento para o clima.”

Cooperação com Angola

O ministro de Estado são-tomense lembra que toda a Ilha de Príncipe é parte da biosfera, assim como áreas da Ilha de São Tomé, mas o país não tem o espaço fiscal suficiente para adquirir créditos e financiar o próprio desenvolvimento sendo “devidamente compensado”.

Ao comentar a cooperação com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, ele ressaltou que dentro do bloco pode haver a troca da dívida para o desenvolvimento. Gareth Guadalupe citou a cooperação com Angola no fornecimento de combustível e energia. E disse que é hora de São Tomé financiar a transição energética aproveitando seus recursos naturais como o sol em abundância.

“Juntos somos mais fortes”

Neste mês da língua portuguesa, Gareth Guadalupe citou o papel do idioma nas relações diplomáticas. Ele defende mais presença do português em eventos internacionais e acredita que o interesse pelas nações de língua portuguesa deve-se também aos dividendos econômicos dos países emergentes para o mercado internacional.

“A Cplp é a única comunidade que tem países em todos os continentes. Temos o continente asiático, africano, europeu, americano. E isso faz de nós uma comunidade que aparentemente pode parecer pequena, mas é muito diversa. É muito rica em termos de cultura porque nós estamos aqui a fazer uma congregação de vários continentes, de várias culturas. Todos unidos por um denominador comum que é a língua portuguesa. Então, eu creio que isso desperta o interesse da comunidade internacional relativamente aos países da Comunidade da Língua Portuguesa.”

Em Nova Iorque, o ministro Gareth Guadalupe se reuniu com subsecretários-gerais do Departamento Econômico e Social da ONU, Desa, e dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento. Ele participou de uma mesa redonda sobre mecanismos inovadores de finanças públicas entre outros eventos.