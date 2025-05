BASTA alerta as autoridades nacionais para o genocídio em curso em Gaza

Num comunicado o Movimento Basta, força política com representação na Assembleia Nacional, lamenta a persistência de conflitos violentos no mundo, com destaque para África e o Médio Oriente. «Alerta as autoridades nacionais e a comunidade internacional para o genocídio em curso no território palestiniano de Gaza, apelando a uma acção urgente e concertada em nome da paz, da dignidade humana e do respeito pelos direitos humanos internacionais», diz o comunicado do BASTA.

A preocupação do Movimento Basta sobre a violência dos conflitos armados em África e no Médio Oriente, é partilhada pela maioria dos países do mundo, e contrasta com o recente tema de diálogo de política externa desenvolvido pelo governo da ADI, liderado por Américo Ramos.

Num encontro na última semana com a União Europeia, o governo de Américo Ramos anunciou que um dos temas de política externa debatidos com a União Europeia foi apenas a guerra na Ucrânia. «No plano internacional, foram ainda debatidos assuntos relacionados com a guerra na Ucrânia…». lê-se no comunicado do governo de Américo Ramos.

Cada vez mais, fica evidente que em matéria de política externa, o anterior governo da ADI liderado por Patrice Trovoada, tinha mais visão e compreensão da geopolítica mundial.

A nível da política interna, o Movimento BASTA diz que « constatou com preocupação a inércia do governo na implementação das medidas constantes no seu programa aprovado pela Assembleia Nacional bem como o tímido cumprimento das promessas feitas por ocasião da sua tomada de posse, em Janeiro do presente ano».

O BASTA considera que tais factos comprometem a confiança pública, fragilizam a credibilidade do governo e podem frustrar as legítimas expectativas que a sua nomeação suscitou entre os cidadãos.

«Exorta o governo a demonstrar com actos concretos o compromisso que assumiu perante os santomenses nomeadamente nos domínios da transparência, boa governação e políticas públicas inovadoras nos sectores da saúde, educação, solidariedade social e justiça», sublinha o comunicado do BASTA.

A celebração dos 50 anos da independência nacional deve ser segundo o movimento político coordenado por Salvador dos Ramos, de reflexão colectiva, de valorização da nossa história comum e de projecção do futuro de São Tomé e Príncipe.

A força política com 2 assentos no parlamento diz que está a preparar a realização da sua Convenção Nacional para definir um projecto político alternativo e credível para o país.

Abel Veiga