Presidente Donald J. Trump restringe a entrada de cidadãos estrangeiros para proteger os EUA de terroristas e de outras ameaças à segurança nacional e pública

Casa Branca

4 de Junho de 2025

COMBATE AO TERRORISMO ATRAVÉS DE PADRÕES DE SEGURANÇA DE SENSO COMUM: O Presidente Donald J. Trump assinou uma Proclamação para proteger a nação de terroristas estrangeiros e outras ameaças à segurança nacional e à segurança pública que advém da entrada nos Estados Unidos.

De acordo com a Ordem Executiva 14161 do Presidente Trump, emitida a 20 de Janeiro de 2025, intitulada “Proteger os Estados Unidos contra Terroristas Estrangeiros e Outras Ameaças à Segurança Nacional e à Segurança Pública”, as agências de segurança nacional envolveram-se numa avaliação robusta do risco que os países representavam para os Estados Unidos, incluindo no que diz respeito ao terrorismo e à segurança nacional.

No caso Trump vs. Havaí, o Supremo Tribunal confirmou a autoridade do Presidente para utilizar a secção 212(f) da Lei de Imigração e Nacionalidade para proteger os Estados Unidos através de restrições de entrada.

A Proclamação restringe e limita totalmente a entrada de nacionais de 12 países considerados deficientes em termos de rastreio e verificação e determinados como representando um risco muito elevado para os Estados Unidos: Afeganistão, Birmânia, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irão, Líbia, Somália, Sudão e Iémen.

A Proclamação restringe e limita parcialmente a entrada de cidadãos de 7 países que também representam um elevado nível de risco para os Estados Unidos: Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turquemenistão e Venezuela.

A Proclamação inclui excepções para residentes permanentes legais, portadores de vistos existentes, certas categorias de vistos e indivíduos cuja entrada atenda aos interesses nacionais dos Estados Unidos.

PROTEGER AS NOSSAS FRONTEIRAS E INTERESSES: As restrições e limitações impostas pela Proclamação são necessárias para obter a cooperação de governos estrangeiros, fazer cumprir as nossas leis de imigração e promover outros objectivos importantes de política externa, segurança nacional e contraterrorismo.

É dever sagrado do Presidente tomar medidas para garantir que aqueles que procuram entrar no nosso país não prejudicarão o povo americano.

Após avaliação de um relatório apresentado pelo Secretário de Estado, em coordenação com outros funcionários do gabinete, o Presidente Trump determinou que a entrada de cidadãos de determinados países deve ser restringida ou limitada para proteger a segurança nacional dos Estados Unidos e os interesses de segurança pública.

As restrições são específicas relativamente a cada país, a fim de encorajar a cooperação com os países sujeitos, no reconhecimento das circunstâncias únicas de cada país.

Alguns dos países mencionados têm processos de triagem e verificação inadequados, dificultando a capacidade da América de identificar potenciais ameaças à segurança antes da entrada.

Certos países apresentam elevadas taxas de permanência além da autorização dos vistos, demonstrando um desrespeito pelas leis de imigração dos Estados Unidos e aumentando a carga sobre os sistemas de controlo.

Outros países não cooperam na partilha de informações sobre identidades e ameaças, prejudicando a eficácia da verificação da imigração nos Estados Unidos.

Alguns países têm uma presença terrorista significativa ou terrorismo patrocinado pelo Estado, o que representa riscos directos para a segurança nacional dos Estados Unidos.

Vários países historicamente não conseguiram repatriar os seus cidadãos removíveis, complicando os esforços dos Estados Unidos na gestão da imigração e a segurança pública.

TORNAR A AMÉRICA SEGURA NOVAMENTE: O Presidente Trump está a cumprir a sua promessa de restaurar a proibição de viagens e proteger as nossas fronteiras.

Presidente Trump: “Restauraremos a proibição de viagens, algumas pessoas chamam-lhe a proibição de viagens de Trump, e manteremos os terroristas islâmicos radicais fora do nosso país, o que foi defendido pelo Supremo Tribunal.”

No seu primeiro mandato, o Presidente Trump implementou com sucesso uma proibição de viagens que restringiu a entrada de vários países com processos de verificação inadequados ou riscos de segurança significativos.

O Supremo Tribunal sustentou a proibição de viajar, decidindo que a mesma “está inteiramente dentro do âmbito da autoridade presidencial” e observando que está “expressamente baseada em propósitos legítimos”.

Esta Proclamação baseia-se na proibição de viagens no primeiro mandato do Presidente Trump, incorporando uma avaliação actualizada dos actuais riscos globais de rastreio, verificação e segurança.

JUSTIFICAÇÃO PARA SUSPENSÃO TOTAL POR PAÍS

Afeganistão

Os Taliban, um grupo Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), controlam o Afeganistão. O Afeganistão não dispõe de uma autoridade central competente ou cooperativa para a emissão de passaportes ou documentos civis e não dispõe de medidas adequadas de rastreio e verificação. De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva de Entrada/Saída do Departamento de Segurança Interna (DHS) do Ano Fiscal de 2023 (“Relatório de Estadia Excessiva”), o Afeganistão teve uma taxa de estadia excesisva de visto de negócios/turismo (B1/B2) de 9,70% e uma taxa de estadia excessiva de visto de estudante (F), vocacional (M) e de visitante de intercâmbio (J) de 29,30%.

Birmânia

De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, a Birmânia teve uma taxa de permanência prolongada dos vistos B1/B2 de 27,07% e uma taxa de permanência prolongada dos vistos F, M e J de 42,17%. Além disso, historicamente, a Birmânia não cooperou com os Estados Unidos no repatriamento dos seus cidadãos removíveis.

Chade

De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, o Chade teve uma taxa de estadia excessiva para vistos B1/B2 de 49,54% e uma taxa de estadia excessiva para vistos F, M e J de 55,64%. De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva do Ano Fiscal de 2022, o Chade teve uma taxa de estadia excessiva do visto B1/B2 de 37,12%. A elevada taxa de permanência prolongada de vistos para 2022 e 2023 é inaceitável e indica um flagrante desrespeito pelas leis de imigração dos Estados Unidos.

República do Congo

De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, a República do Congo teve uma taxa de estadia excessiva para vistos B1/B2 de 29,63% e uma taxa de estadia excessiva para vistos F, M e J de 35,14%.

Guiné Equatorial

De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, a Guiné Equatorial teve uma taxa de estadia excessiva para vistos B1/B2 de 21,98% e uma taxa de estadia excessiva para vistos F, M e J de 70,18%.

Eritreia

Os Estados Unidos questionam a competência da autoridade central para a emissão de passaportes ou documentos civis na Eritreia. Os registos criminais não são disponibilizados nos Estados Unidos para cidadãos da Eritreia. A Eritreia tem historicamente recusado repatriar os seus cidadãos removíveis. De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, a Eritreia teve uma taxa de permanência prolongada do visto B1/B2 de 20,09% e uma taxa de permanência prolongada do visto F, M e J de 55,43%.

Haiti

De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, o Haiti teve uma taxa de estadia excessiva para vistos B1/B2 de 31,38% e uma taxa de estadia excessiva para vistos F, M e J de 25,05%. Além disso, centenas de milhares de estrangeiros ilegais haitianos inundaram os Estados Unidos durante a Administração Biden. Este influxo prejudica as comunidades americanas, criando riscos agudos de aumento das taxas de permanência excessiva, estabelecimento de redes criminosas e outras ameaças à segurança nacional. Como é amplamente conhecido, o Haiti carece de uma autoridade central com disponibilidade e divulgação suficientes de informações de aplicação da lei necessárias para garantir que os seus cidadãos não prejudiquem a segurança nacional dos Estados Unidos.

Irão

O Irão é um Estado patrocinador do terrorismo. O Irão falha regularmente na cooperação com o Governo dos Estados Unidos na identificação de riscos de segurança, é fonte de terrorismo significativo em todo o mundo e tem historicamente falhado no repatriamento dos seus cidadãos removíveis.

Líbia

Não existe uma autoridade central competente ou cooperativa para a emissão de passaportes ou documentos civis na Líbia. A presença terrorista histórica no território da Líbia amplifica os riscos colocados pela entrada nos Estados Unidos dos seus nacionais.

Somália

A Somália carece de uma autoridade central competente ou cooperativa para a emissão de passaportes ou documentos civis e não possui medidas adequadas de triagem e verificação. A Somália distingue-se de outros países na medida em que o seu governo carece de comando e controlo do seu território, o que limita enormemente a eficácia das suas capacidades nacionais numa variedade de aspectos. Uma ameaça terrorista persistente também emana do território da Somália. O Governo dos Estados Unidos identificou a Somália como um porto seguro para terroristas. Os terroristas utilizam regiões da Somália como refúgios seguros a partir dos quais planeiam, facilitam e conduzem as suas operações. A Somália também continua a ser um destino para indivíduos que tentam aderir a grupos terroristas que ameaçam a segurança nacional dos Estados Unidos. O Governo da Somália tem dificuldade em proporcionar a governação necessária para limitar a liberdade de circulação dos terroristas. Além disso, a Somália tem historicamente recusado repatriar os seus cidadãos removíveis.

Sudão

O Sudão não dispõe de uma autoridade central competente ou cooperativa para a emissão de passaportes ou documentos civis e não possui medidas adequadas de triagem e verificação. De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, o Sudão teve uma taxa de permanência prolongada dos vistos B1/B2 de 26,30% e uma taxa de permanência prolongada dos vistos F, M e J de 28,40%.

Iémen

O Iémen não dispõe de uma autoridade central competente ou cooperativa para a emissão de passaportes ou documentos civis e não possui medidas adequadas de triagem e verificação. O governo não tem controlo físico sobre o seu próprio território. Desde 20 de Janeiro de 2025, o Iémen tem sido palco de operações militares activas dos Estados Unidos.

JUSTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO PARCIAL POR PAÍS (Imigrantes e Não Imigrantes com Vistos B-1, B-2, B-1/B-2, F, M e J)

Burundi

De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, o Burundi teve uma taxa de estadia excessiva para vistos B1/B2 de 15,35% e uma taxa de estadia excessiva para vistos F, M e J de 17,52%.

Cuba

Cuba é um Estado patrocinador do terrorismo. O Governo de Cuba não coopera nem partilha informações suficientes sobre aplicação da lei com os Estados Unidos. Cuba tem historicamente recusado repatriar os seus cidadãos removíveis. De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, Cuba teve uma taxa de permanência prolongada dos vistos B1/B2 de 7,69% e uma taxa de permanência prolongada dos vistos F, M e J de 18,75%.

Laos

De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, o Laos teve uma taxa de estadia excessiva para vistos B1/B2 de 34,77% e uma taxa de estadia excessiva para vistos F, M e J de 6,49%. Historicamente, o Laos não conseguiu repatriar os seus cidadãos removíveis.

Serra Leoa

De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, a Serra Leoa teve uma taxa de estadia excessiva para vistos B1/B2 de 15,43% e uma taxa de estadia excessiva para vistos F, M e J de 35,83%. Historicamente, a Serra Leoa não conseguiu repatriar os seus cidadãos removíveis.

Togo

De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, o Togo teve uma taxa de estadia excessiva para vistos B1/B2 de 19,03% e uma taxa de estadia excessiva para vistos F, M e J de 35,05%.

Turquemenistão

De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, o Turquemenistão teve uma taxa de permanência prolongada dos vistos B1/B2 de 15,35% e uma taxa de permanência prolongada dos vistos F, M e J de 21,74%.

Venezuela

A Venezuela não dispõe de uma autoridade central competente ou cooperativa para a emissão de passaportes ou documentos civis e não dispõe de medidas adequadas de triagem e verificação. A Venezuela tem historicamente recusado repatriar os seus cidadãos removíveis. De acordo com o Relatório de Estadia Excessiva, a Venezuela teve uma taxa de permanência prolongada do visto B1/B2 de 9,83%.

Ver o conteúdo original: https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/06/fact-sheet-president-donald-j-trump-restricts-the-entry-of-foreign-nationals-to-protect-the-united-states-from-foreign-terrorists-and-other-national-security-and-public-safety-threats/

Disclaimer: Esta tradução é oferecida como cortesia e apenas o texto original em inglês deve ser considerado oficial.