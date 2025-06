Governo e a TESLA STP renegoceiam os termos do acordo escandaloso da central térmica de São Tomé

A garantia de revisão do acordo assinado pelo anterior governo também da ADI, foi dada pelo Primeiro Ministro Américo Ramos.

O chefe do governo disse que avançou para a revisão do acordo de concessão da central térmica de São Tomé por um período de 25 anos, com base nas constatações feitas pela auditoria do Tribunal de Contas, e pela avaliação técnica feita pela empresa de electricidade, a EMAE. Ambas constatações consideram o acordo lesivo ao Estado santomense.

«Temos de sentar na mesa com os parceiros e chegar a um acordo benéfico para as partes. É o que estamos a fazer agora, espero concluir em breve essa negociação para permitir que não tenhamos um contrato que nos seja prejudicial, ou que fere os interesses do país», afirmou Américo Ramos.

A responsabilidade criminal deve ser também investigada, e o primeiro-ministro aponta o dedo às instituições do Estado que têm competência para desencadear a investigação judicial.

O primeiro-ministro disse que em função das constatações feitas pelo Tribunal de Contas, mandou chamar o dono da TESLA STP, que por sinal é a FB Group da Turquia, também concessionária do aeroporto internacional Nuno Xavier por 45 anos. «Chamamos a Tesla, eles estão cá e estamos a discutir e depois quando concluirmos as discussões comunicaremos», frisou.

No entanto, a renegociação do acordo, não inviabiliza a realização da investigação judicial para assacar as responsabilidades criminais. «Eu sou governo. E há instituições judiciais. Cada um deve jogar o seu papel. O nosso papel é sentar à mesa e renegociar o contrato», pontuou o primeiro-ministro.

América Ramos falou sobre o caso TESLA STP, na última sexta-feira na Praia Messias Alves, bairro da cidade de Santana, onde começou o projecto da EMAE de instalação de uma nova rede de baixa tensão.

Um projecto financiado pelos parceiros internacionais em mais de 6 milhões de euros, e que pretende eliminar as perdas de energia eléctrica na rede de distribuição. Segundo o chefe do governo, as perdas na rede atingem 40%. A instalação da nova rede de distribuição de energia equipada com contadores inteligentes abrange 56 localidades da ilha de São Tomé. O bairro da Praia Messias Alves em Santana foi o pontapé de saída.

