Assinatura do Acordo de Paz entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda

27 de Junho de 2025

No dia 27 de Junho, o Secretário de Estado Marco Rubio, a Subsecretária para os Assuntos Políticos Allison Hooker e o Conselheiro Sénior Massad Boulos organizaram a cerimónia de assinatura ministerial do Acordo de Paz entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. A Ministra dos Negócios Estrangeiros Thérèse Kayikwamba Wagner assinou em nome do Governo da RDC, e o Ministro dos Negócios Estrangeiros Olivier Nduhungirehe assinou em nome do Governo do Ruanda, enquanto o Secretário Rubio assinou como testemunha. A cerimónia de assinatura contou com a presença do Presidente da União Africana, Mahmoud Ali Youssouf, do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Togo, Robert Dussey, em nome da União Africana, e do Ministro de Estado do Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, como observadores.

A assinatura ministerial do Acordo de Paz representa um marco histórico na busca da paz e da prosperidade para a RDC, o Ruanda e a Região dos Grandes Lagos, em África. Com base na Declaração de Princípios assinada por ambas as partes a 25 de Abril de 2025, o acordo reflecte meses de negociações contínuas, lideradas pelo Conselheiro Sénior Boulos. Estas discussões abordaram questões de longa data de governação, segurança e integração económica e lançaram as bases para um acordo abrangente que confronta as causas profundas de um conflito prolongado e apoia um caminho sustentável rumo à paz e estabilidade regionais.

O Acordo de Paz entrou em vigor após a assinatura, e os Estados Unidos reafirmam o seu compromisso de apoiar a sua plena e atempada implementação. Em estreita coordenação com a União Africana, o Qatar e o Togo, os Estados Unidos continuarão a interagir com ambas as partes para garantir a implementação das obrigações estabelecidas no acordo.

Nas próximas semanas, aguardamos com expectativa a realização de uma Cimeira de Chefes de Estado na Casa Branca para promover ainda mais a paz, a estabilidade e a prosperidade económica mútua.

