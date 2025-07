Estados Unidos reafirmam confiança em São Tomé e prometem parceria ajustada aos novos tempos

O Vice-Chefe de Missão da Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola e São Tomé e Príncipe, Noah Zaring, foi recebido esta segunda-feira, 14 de julho, pelo Primeiro-Ministro, Américo Ramos, no quadro das celebrações oficiais dos 50 anos da independência do país. À saída do encontro, o diplomata norte-americano foi claro ao reafirmar que as relações entre os dois países permanecem sólidas e orientadas para o futuro.

“Estamos aqui para celebrar esta data histórica, mas também para reforçar a nossa parceria com São Tomé e Príncipe. A nossa confiança neste país continua intacta”, declarou Zaring, numa altura em que a recente decisão de encerrar as instalações da Voz da América em São Tomé levantou dúvidas na opinião pública.

Segundo o diplomata, a medida faz parte de uma reestruturação interna da emissora internacional e não reflete qualquer quebra nas relações bilaterais. “É uma mudança operacional. Pode ter efeitos logísticos, mas não afeta o essencial: a confiança e a vontade dos Estados Unidos em continuar a apoiar o progresso de São Tomé e Príncipe”, sublinhou.

Zaring destacou ainda que a cooperação continuará nas áreas tradicionais — como saúde, educação e segurança marítima — e poderá ser expandida para setores emergentes, em resposta aos desafios globais e regionais. “Estamos a adaptar a nossa presença à nova realidade internacional. Mas a parceria com São Tomé e Príncipe é para manter e fazer crescer”, garantiu.

A presença do representante dos EUA nas celebrações do cinquentenário foi lida como uma afirmação clara do empenho contínuo de Washington no relacionamento estratégico com São Tomé e Príncipe.

Waley Quaresma