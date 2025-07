Região Autónoma do Príncipe aposta forte na formação para melhorar o atendimento ao cidadão

A Administração Pública da Região Autónoma do Príncipe (RAP) arrancou com uma iniciativa estratégica de capacitação dirigida aos profissionais que atuam na linha da frente do atendimento ao público. A ação formativa, com duração de quatro dias, visa elevar o padrão dos serviços prestados à população, reforçando competências técnicas e comportamentais dos quadros públicos.

A formação é promovida pelo Serviço Público Regional e insere-se no plano de reforma administrativa da região, que ambiciona uma administração mais moderna, humanizada e eficiente. O foco está na melhoria contínua da qualidade do serviço ao cidadão, através da valorização e qualificação dos funcionários públicos.

“A nossa meta é garantir que cada munícipe seja atendido com respeito, empatia e profissionalismo. O atendimento ao público deve ser o reflexo de uma administração que se preocupa verdadeiramente com as pessoas”, sublinhou Elvira Lavres, responsável pelo Serviço Público da RAP.

Segundo Lavres, esta capacitação não é apenas uma exigência técnica, mas uma necessidade urgente de transformação institucional. “Estamos a criar bases sólidas para uma cultura de serviço público mais transparente, responsável e centrada no utente”, reforçou.

Durante os quatro dias de formação, os participantes vão abordar temas cruciais como ética no serviço público, comunicação assertiva, gestão de conflitos, tratamento de dados sensíveis, linguagem acessível e inclusão social no atendimento.

A iniciativa está a ser bem recebida pelos profissionais, que reconhecem a importância de investir continuamente em formação para responder melhor às expectativas dos cidadãos e às exigências de uma administração pública do século XXI.

Esta ação é apenas uma das várias medidas que compõem a agenda de modernização administrativa da Região Autónoma do Príncipe, marcada pela aposta no capital humano como motor de desenvolvimento institucional e de proximidade entre o Estado e o cidadão.

Waley Quaresma