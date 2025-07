Caso TESLA STP no centro do debate parlamentar de urgência

O Governo de São Tomé e Príncipe garantiu que está prestes a alcançar um entendimento com a empresa TESLA STP para eliminar as zonas cinzentas do acordo assinado pelo anterior executivo, liderado por Patrice Trovoada. A posição do atual governo foi tornada pública durante o debate parlamentar solicitado pela bancada do MLSTP, o maior partido da oposição.

O debate de urgência foi motivado pelo relatório do Tribunal de Contas, que conclui que o contrato firmado entre o governo de Patrice Trovoada e a TESLA STP, para a produção e fornecimento de energia à EMAE, contém cláusulas prejudiciais aos interesses do país.

“Isso só foi possível porque a maioria absoluta do ADI e também com o MCI/PS-PUN alteraram a lei do Tribunal de Contas para fazer essa tamanha maldade com o nosso país”, disse Raúl Cardoso, líder da bancada parlamentar do MLSTP.

Segundo o deputado Wando Castro, trata-se de um exemplo típico do que se designa popularmente como “negócio da China”.

“Analisando as cláusulas deste contrato, podemos afirmar que se trata do ‘negócio da China’. Com condições semelhantes, é possível que até a empresa nacional CIM conseguisse encontrar soluções mais acessíveis e vantajosas”, afirmou o deputado Wando Castro, do MLSTP.

O ambiente parlamentar aqueceu quando foi levantada a questão sobre o eventual conhecimento prévio do contrato por membros do XVIII Governo Constitucional.

O deputado Wando Castro, do MLSTP, apontou diretamente a responsabilidade do atual ministro da Economia e Finanças: “A Resolução n.º 31/23, que aprova o projeto, tem a sua assinatura; a Resolução n.º 5/2024, que concede a licença à TESLA STP, datada de 28 de fevereiro de 2024, também tem a sua assinatura; e a Resolução n.º 6/2024, que conforma os termos do contrato, igualmente assinada a 28 de fevereiro, tem a sua assinatura.”

Em resposta, Gareth Guadalupe garantiu que se trata de “um contrato que já havia sido assinado” e reiterou: “Volto a repetir que não tinha conhecimento.”

O deputado Arlindo Santos, da bancada do ADI, corroborou a afirmação de Wando Castro: “É verdade. Estive a verificar e, por acaso, existem duas assinaturas — uma enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros e outra como ministro da Presidência do Conselho de Ministros.”

Sentindo-se pressionado, Gareth Guadalupe reagiu: “A oposição quer usar-me, mas a minha própria bancada também quer usar-me. Primeiro disseram que assinei o contrato, depois que participei, discuti, negociei… É tudo falso”, vincou o ministro.

O governo, que está a renegociar o contrato com a TESLA STP, promete corrigir as falhas identificadas e alcançar um entendimento com a empresa no prazo de quinze dias.

“Estou convicto de que, num horizonte inferior a quinze dias, já será possível observar sinais concretos de melhoria no contrato”, assegurou Nelson Cardoso, Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais.

O contrato com a TSLA STP continua a gerar controvérsia em São Tomé e Príncipe e promete novos desenvolvimentos.

José Bouças