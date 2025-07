Programa “Mais Alimento “aposta na produção local para reforçar segurança alimentar

Foi apresentado o programa “Mais Alimento”. A iniciativa pretende reforçar as cadeias produtivas de hortícolas e pecuária, promovendo a resiliência alimentar, dinamizando a economia rural e melhorando a nutrição das famílias são-tomenses.

“Estamos a falar de fileiras estratégicas como a da batata inglesa, batata-doce, matabala, mandioca, pimentão, tomate, cebola e cenoura — produtos hortícolas que têm contribuído significativamente para a pressão inflacionária no país. No setor da pecuária, a aposta recai sobre a produção de frangos de carne, suínos e o incentivo à cunicultura, ou seja, à criação de coelhos, com potencial para reforçar a oferta de proteína animal”, avançou Nilton Garrido, Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural.

Coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural e financiado pela cooperação japonesa, o programa é sustentado pelo fundo de contrapartida criado com a comercialização do arroz doado pelo Governo do Japão. O protocolo foi assinado entre a ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades e o embaixador nipónico.

“Esta doação insere-se num contexto internacional particularmente desafiante, marcado por múltiplas crises que têm gerado escassez alimentar e uma escalada nos preços dos bens essenciais”, sublinhou Noguchi Shuji, Embaixador do Japão.

Para a chefe da diplomacia santomense, este programa insere-se nos esforços do Governo para garantir a soberania alimentar e apoiar os pequenos produtores.

“Esta iniciativa permitirá reforçar a produção alimentar local, impulsionar o desenvolvimento sustentável do setor agrícola, criar oportunidades de emprego e melhorar a capacidade de oferta de alimentos seguros e de qualidade”, sublinhou Ilza Amado Vaz, Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

Com um orçamento aproximado de 500 mil euros e duração de um ano, o “Mais Alimento” pretende criar bases sólidas para aumentar a produção interna e reduzir a dependência de importações.

José Bouças