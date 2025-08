Estados Unidos se retiram da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)

DECLARAÇÃO DE TAMMY BRUCE, PORTA-VOZ

Hoje, os Estados Unidos informaram à diretora-geral, Audrey Azoulay, sobre a decisão do país de se retirar da Unesco. A continuidade do envolvimento na Unesco não é do interesse nacional dos Estados Unidos.

A Unesco trabalha visando promover causas sociais e culturais conflitantes, e mantém um foco desmedido nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma agenda globalista e ideológica para o desenvolvimento internacional, em desacordo com nossa política externa de “Estados Unidos em Primeiro Lugar”. A decisão da Unesco de admitir o “Estado da Palestina” como Estado-membro é altamente problemática, contrária à política dos EUA e contribuiu para a proliferação da retórica anti-Israel dentro da organização.

A participação contínua dos EUA em organizações internacionais se concentrará em promover os interesses americanos com clareza e convicção.

Em conformidade com o Artigo II(6) da Constituição da Unesco, a saída dos EUA entrará em vigor em 31 de dezembro de 2026. Os Estados Unidos permanecerão como membro pleno da Unesco até essa data.

