Primeiro-Ministro fala em cultura institucional de abandono: “O país perdeu a tradição de manutenção”

O estado de degradação do edifício do Supremo Tribunal de Justiça, denunciado pelo Primeiro-Ministro Américo Ramos, revela uma realidade mais ampla e preocupante: a generalizada falta de manutenção das infraestruturas públicas em São Tomé e Príncipe.

Durante a sua visita oficial ao STJ, Américo Ramos lamentou não apenas as condições visivelmente precárias do Palácio da Justiça, mas também apontou o dedo a uma cultura institucional enraizada de negligência e abandono dos bens públicos.

“O país perdeu a tradição de manutenção. Com o tempo, os nossos edifícios públicos ficam em condições degradantes, o que acarreta custos ainda maiores para os cofres do Estado”, alertou.

O Chefe do Governo defendeu que esta situação deve servir de alerta para o conjunto das instituições estatais, propondo uma mudança urgente de mentalidade e de práticas administrativas, sob risco de comprometer a funcionalidade e a dignidade das entidades públicas. A degradação do edifício do Supremo, sede de um dos órgãos de soberania, é apenas o reflexo de uma tendência estrutural que afeta escolas, hospitais, tribunais, delegacias e outros serviços essenciais à população.