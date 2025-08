Obras do novo hospital marcadas para 1º trimestre de 2026

Parceria estratégica entre São Tomé e Príncipe, Kuwait Fund e Banco Árabe para o Desenvolvimento de África abre caminho para construção de hospital moderno em Ferreira Governo.

O projeto de construção de um novo hospital de referência em São Tomé e Príncipe poderá arrancar no primeiro semestre de 2026. A garantia foi dada pelo Ministro das Finanças, Gareth Guadalupe, após reunião com uma missão técnica do Kuwait Fund for Arab Economic Development, que será reforçada pelo Banco Árabe para o Desenvolvimento de África (Badea).

Segundo Gareth Guadalupe, o projeto avaliado em cerca de 32,5 milhões de dólares é uma prioridade nacional e está em vias de ganhar um novo impulso, após o Governo ter regularizado pendências financeiras com o Kuwait Fund, paralisadas desde 2022. “Hoje temos o parceiro de volta à mesa, e esperamos fechar todo o pacote financeiro nos próximos meses, incluindo outros financiadores adicionais”, afirmou o ministro.

A missão técnica do Kuwait Fund confirmou que os estudos recentes apontam para a inviabilidade de reabilitar o antigo Hospital Aires de Menezes, construído nos anos 1950. A nova infraestrutura será erguida de raiz em Ferreira Governo, um local considerado mais seguro e tecnicamente favorável. O Kuwait Fund compromete-se com 17 milhões de dólares, e espera-se que o BADEA cubra a diferença, estimada entre 15 a 20 milhões de dólares.

Os trabalhos preparatórios, como eletrificação, abastecimento de água e saneamento no novo local, serão assumidos pelo Governo são-tomense, que também participará com 5% do custo total do projeto.

