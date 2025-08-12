Fundo do Turismo dá sinais de vida

Há vários anos que os turistas que visitam São Tomé e Príncipe pagam uma taxa de turismo. O Fundo do Turismo foi criado para ajudar na melhoria das infra-estruturas do sector do turismo, e também para a formação dos recursos humanos.

Só na última semana, o Fundo do Turismo deu sinais de que é capaz de dar vida aos sítios de valor turístico em São Tomé e Príncipe. Garantiu com 16 mil euros, a requalificação do espaço emblemático de turismo em São Tomé, a cascata de São Nicolau.

«Foi um esforço conjunto, que envolveu os serviços prisionais. Tivemos aqui a participação dos reclusos na limpeza. É possível quando estamos unidos, quando temos uma causa em comum. Não foi preciso recorrer aos parceiros em termos de financiamento. Foi financiado totalmente com o Fundo do Turismo», afirmou a ministra do ambiente, juventude e turismo sustentável, Nilda da Mata.

A sustentabilidade da requalificação da cascata, é o grande desafio da ministra Nilda da Mata. «Vamos solicitar a contribuição voluntária das pessoas para garantir a manutenção. Temos uma casa de banho móvel, haverá necessidade de mantê-la limpa», sublinhou.

A criação de uma unidade de prestação de serviço aos turistas, é uma das acções programadas. «Não um restaurante como tal, mas sim um quiosque para venda de água de coco, salgados e doces, e os jovens que têm peças artesanais podem aqui expor também», precisou.

Cascata de São Nicolau representa o pontapé de saída no programa de requalificação dos lugares de valor turístico. A Boca de Inferno no distrito de Cantagalo é o próximo alvo.

«A próxima etapa será a Boca de Inferno. Vamos potencializar aquele activo turístico. Colocar alí serviços que contam a história do local. As pessoas deverão pagar alguma coisa para ajudar na manutenção», garantiu Nilda da Mata.

Com apoio técnico e financeiro do Banco Mundial, o marco do Equador no ilhéu das Rolas está a ser reabilitado. Anan Bó no norte da ilha de São Tomé, também está na agenda da requalificação turística.

Abel Veiga