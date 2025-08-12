Primeiro-Ministro Américo Ramos lança estratégia nacional para uma migração consciente e transformadora

Durante o encontro nacional realizado hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025, na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de São Tomé e Príncipe, sob o tema “Migração Consciente, Vozes Daqui e da Diáspora”, o Primeiro-Ministro Américo Ramos apresentou uma visão clara e abrangente para a gestão da migração, alinhada com os objetivos de desenvolvimento do país.

O chefe do governo alertou para os impactos negativos da atual dinâmica migratória, nomeadamente a saída crescente de profissionais qualificados conhecidos como “fuga de cérebros”, que enfraquece os serviços públicos essenciais e compromete a sustentabilidade dos setores-chave como saúde, educação e agricultura. “A falta de renovação interna dos quadros qualificados cria uma vulnerabilidade institucional que afeta diretamente a construção de um futuro digno em São Tomé e Príncipe” abordou Américo Ramos.

Para reverter este cenário, o Governo definiu uma estratégia baseada em quatro eixos prioritários, no conhecimento científico e sistematização dos dados migratórios, para entender os perfis, destinos e condições dos migrantes;

Na retenção de talentos, através de incentivos fiscais, bolsas de estudo com cláusulas de retorno e melhorias nas condições laborais.

Na reintegração da diáspora, com programas que facilitem o regresso seguro de santomenses qualificados e promovam a transferência de conhecimento e investimento social.

Na proteção dos imigrantes e diplomacia ativa, reforçando a capacidade institucional para apoiar as comunidades no exterior e garantir os seus direitos.

Além disso, Ramos reafirmou o compromisso do Governo em promover uma sociedade inclusiva e participativa, assegurando o acesso a serviços essenciais como saúde, educação, habitação, água e energia. O Primeiro-Ministro também sublinhou a importância da cooperação internacional, em especial no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), para garantir uma mobilidade segura e vantajosa para São Tomé e Príncipe.

O evento serviu ainda para demonstrar a solidariedade do Governo perante situações de vulnerabilidade enfrentadas pela diáspora, como o recente desalojamento de famílias santomenses em Portugal, garantindo mecanismos de apoio consular, jurídico e diplomático.

Com este encontro, São Tomé e Príncipe reafirma seu compromisso com uma migração consciente, segura e transformadora, que contribua para o desenvolvimento social, económico e cultural do país e da sua diáspora.

Waley Quaresma