[Por ocasião do 79º Dia da Independência da República da Índia] Índia Digital: Impulsionar o desenvolvimento através de uma governação centrada no cidadão e baseada em tecnologia

Pelo Embaixador Debnath Shaw

A jornada da Índia em impulsionar o desenvolvimento por meio de uma governança centrada no cidadão e habilitada pela tecnologia tem sido nada menos que transformadora. Como voz responsável do Sul Global, a Índia está disposta a partilhar o seu conhecimento e experiência adquiridos em governação e outras áreas, que aceleram o desenvolvimento, e também está interessada em aprender com outras nações.

Os principais marcos na experiência de governança digital da Índia foram:

Iniciativa Digital Indiana – o programa emblemático do Governo da Índia, lançado em 2015, com a visão de transformar a Índia numa sociedade digitalmente capacitada e numa economia do conhecimento;

Infraestrutura Pública Digital (DPI) – plataformas como Aadhaar (mais de mil milhões de cidadãos com uma identidade digital única), UPI (com mais de 18 mil milhões de transações em junho de 2025), DigiLocker (eliminando a necessidade de documentos físicos) e e-Sign revolucionaram a prestação de serviços; Transferência Direta de Benefícios (DBT) – A Índia tornou-se o primeiro país a utilizar a

DBT em grande escala, reduzindo a corrupção e garantindo a entrega atempada dos benefícios

sociais;

Integração da IA na governança – desde sistemas de resolução de reclamações até análises preditivas na área da saúde e agricultura, a IA está a ajudar a adaptar os serviços às necessidades dos cidadãos.

Impacto na governança e na sociedade

Em termos de transparência e responsabilidade, as plataformas de governação eletrónica reduziram a opacidade burocrática e aumentaram a confiança do público. Em termos de eficiência e acessibilidade, os serviços públicos estão agora disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, com menos burocracia e tempos de processamento mais rápidos.

Em termos de inclusão, as ferramentas baseadas em IA e as plataformas multilingues garantem que os serviços cheguem às comunidades marginalizadas. Em termos de benefícios ambientais, os processos digitais levaram a escritórios sem papel e reduziram a pegada de carbono.

Alguns dos programas e aplicações que se destacam e receberam prémios do setor são:

MyGov.in – uma plataforma para partilhar opiniões e ideias sobre questões de política e governação, envolvendo os cidadãos na governação através de uma abordagem “Discutir”, “Fazer” e “Divulgar”. POSHAN Tracker – uma aplicação móvel utilizada pelos trabalhadores da Anganwadi para fornecer dados em tempo real sobre a prestação de serviços de nutrição e cuidados infantis. DIKSHA (Infraestrutura Digital para Partilha de Conhecimento) é uma plataforma nacional para a educação escolar.

O AYUSH Information Hub (AIH) foi criado para divulgar todas as informações autênticas e verificadas relacionadas com Ayurveda, Yoga, Naturopatia, Unani, Siddha, Sowa-Rigpa e Homeopatia. UMANG (Aplicação Móvel Unificada para a Governação da Nova Era), para aceder a mais de 1200 serviços governamentais centrais e estaduais em vários idiomas, incluindo serviços como Aadhaar, DigiLocker, Bharat Bill Payment System, PAN EPFO, PMKVY, AICTE, CBSE, etc.

O Portal Nacional de IA [INDIAai] (https://indiaai.gov.in) é uma fonte constante e dinâmica de conhecimento sobre temas relacionados com a IA. O Chic-CAD Plus é um software de código aberto utilizado por artesãos na criação de desenhos 2D, como bordados, chikankari, pinturas, etc.

Desenvolvido na Índia – Partilhado com o mundo

A Índia ocupa uma posição elevada na competitividade digital entre os países do G-20. O modelo indiano está a ser replicado a nível global, com o India Stack a servir de modelo para a governação digital noutros países em desenvolvimento. O sistema UPI está em funcionamento no Butão, Nepal, Sri Lanka, Maurícias, Singapura e França. Encontra-se em várias fases de integração no Qatar, Chipre, Malásia, Tailândia, Reino

Unido, Omã e Maldivas. Em 9 de julho de 2025, durante a visita do Primeiro-Ministro, a Namíbia tornou-se o primeiro país do mundo a assinar um acordo de licenciamento para adotar a tecnologia UPI. Em 4 de julho de 2025, durante o seu encontro com o seu homólogo, o Primeiro-Ministro Modi felicitou Trinidad e Tobago por se terem tornado o primeiro país das Caraíbas a adotar a UPI.

Vários países africanos, o Camboja e as Filipinas estão interessados em replicar a implantação do DPI e do India Stack da Índia e estão a aproveitar os programas de capacitação oferecidos pelo Governo da Índia.

O DPI, UPI, AI, Aadhaar, DigiLocker, e-Sign e outras ferramentas de governação digital têm sido objeto de discussão e diálogo aos mais altos níveis com países da Ásia, África e América Latina, incluindo Singapura, França, Chipre, Gana, Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Cuba, Argentina, Namíbia, parceiros do BIMSTEC e países da Ásia Central.

A Índia está empenhada em partilhar a sua experiência e conhecimento com os seus parceiros globais sobre a utilização da tecnologia para a governação e o crescimento. A Índia também está interessada em aprender e assimilar a experiência positiva das nações amigas no desenvolvimento de tecnologia, para o bem-estar e prosperidade do seu povo.

Veja o artigo em formato PDF –