Primeiro-ministro Américo Ramos rebate as críticas da oposição sobre a concessão da nacionalidade por investimento  

O chefe do governo disse que foi o décimo sétimo governo constitucional do MLSTP liderado por Jorge Bom Jesus que dei início ao processo. O executivo seguinte da ADI liderado por Patrice Trovoada aprofundou os estudos para a concessão de nacionalidade santomense por investimento, e o décimo nono governo em funções implementou.

«O que nós fizemos é pegar naquilo que outros governos fizeram e lançamos um concurso com pré-qualificação onde participaram agentes especializados na meteria», afirmou Américo Ramos.

A polémica está aberta. O maior partido da oposição o MLSTP, decidiu avançar com uma iniciativa legislativa para revogar o decreto do governo que institui a concessão de nacionalidade por investimento.

«Nacionalidade por investimento representa cerca de 30% do Produto Interno Bruto da Dominica, temos o Vanuatu, e temos todas outras ilhas com características semelhantes a São Tomé que têm utilizado este instrumento de financiamento e com sucesso. Porque não São Tomé e Príncipe ?», interrogou o primeiro-ministro.

Américo Ramos disse que se trata de um instrumento financeiro aplicado com sucesso em mais de 80 países.

A unidade de cidadania por investimento, já foi criada e gere uma plataforma electrónica.

«Traz financiamentos para o país, para projectos estruturantes que têm impacto na vida da população, para a criação de emprego e na melhoria das condições de vida da população. Porquê que estamos a fazer tanto barulho a volta deste processo?», nova interrogação do primeiro-ministro.

Governo não aceita abrir mãos da nova alternativa de financiamento à economia, a atribuição da nacionalidade santomense por investimento.

Abel Veiga

´