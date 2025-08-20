MVDP condena as medidas da HBD e acusa Filipe Nascimento de ser leviano

O Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe, a única força da oposição com assento na Assembleia Regional do Príncipe, considera de polémica a decisão do novo administrador da empresa HBD tomada em sincronia com o Governo Regional liderado por Filipe Nascimento.

«Constitui um acto ilegal, desrespeitoso e contrário a constituição política de São Tomé e Príncipe», diz o comunicado do Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe.

A força política do Príncipe liderada por Nestor Umbelina, explica que a constituição política de São Tomé e Príncipe, garante a todos os cidadãos o direito de usufruir livremente do mar e das praias, património colectivo do povo santomense.

«Limitando a liberdade da população do Príncipe e à dignidade dos cidadãos que, há gerações convivem e dependem das suas praias para lazer, cultura e sustento», denuncia o MVDP.

A força política da oposição lamenta a situação que ocorreu com o próprio Presidente do Governo do Príncipe, que foi confrontado no ilhéu Bom-Bom com o pagamento de tarifas para poder entrar naquele espaço público.

«O MVDP lamenta a atitude leviana de Filipe Nascimento que enquanto Presidente do Governo Regional e tendo sido impedido insistiu até conseguir entrar para participar no referido jantar com o dono da HBD», frisa o MVDP.

A oposição parlamentar no Príncipe exige acções firmes e imediatas do governo regional para repor a legalidade e o respeito pelos direitos fundamentais da população da ilha.

Abel Veiga