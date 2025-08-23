Política Governo Regional do Príncipe – Nota de reposição da verdade By Téla Nón Posted on 23 de Agosto de 2025 Related Items:destaque, Príncipe Recommended for you Príncipe celebra o mês da Cultura sob medidas que violavam os direitos fundamentais da população local MVDP condena as medidas da HBD e acusa Filipe Nascimento de ser leviano Região Autónoma do Príncipe aposta forte na formação para melhorar o atendimento ao cidadão 1 Comment 1 Comment Abc 23 de Agosto de 2025 at 7:56 É preocupante que agora fontes do Telanon seja políticos conceição moreno e nestor umbelina… Responder Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ
Abc
23 de Agosto de 2025 at 7:56
É preocupante que agora fontes do Telanon seja políticos conceição moreno e nestor umbelina…