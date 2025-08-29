«Tememos que o doutor Miques João se torne a quinta vítima dos acontecimentos trágicos de 25 de Novembro»

O temor pela vida do advogado Miques João, foi manifestado pelo maior partido na oposição, o MLSTP. Num comunicado lido pelo deputado da Nação Conceição Moreno, o MLSTP diz-se indignado com o prolongamento da detenção do advogado Miques João. Detido por uma alegada acusação de abuso sexual de uma menor, o advogado que incomodava o sistema, principalmente em relação aos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, continua sob prisão preventiva apesar do prazo legal da medida de coação ter expirado.

O mais grave segundo o MLSTP é o facto de até agora o advogado não ter sido alvo de uma acusação formal pela justiça santomense. Uma justiça que o maior partido da oposição denuncia como sendo selectiva. Por isso exigiu «a libertação imediata do doutor Miques João caso não lhe sejam deduzidas acusações fundamentadas».

O leitor deve ouvir na íntegra o teor do comunicado do MLSTP :