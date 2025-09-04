STP solicita apoio de Portugal para aceder a fundo europeu destinado aos parlamentos

O Parlamento de São Tomé e Príncipe formalizou, esta semana, um pedido de apoio à Assembleia da República Portuguesa com vista à candidatura a um fundo da União Europeia destinado ao fortalecimento institucional dos parlamentos. A solicitação foi apresentada durante uma sessão de trabalho entre as delegações parlamentares dos dois países, realizada na capital santomense.

“Tenho profunda convicção de que Vossa Excelência tudo fará junto da União Europeia para que a Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe possa beneficiar do fundo dos parlamentos”, declarou Domingos Boa Morte, Secretário-Geral da Assembleia Nacional santomense.

Em resposta, a Assembleia da República Portuguesa garantiu total colaboração no processo de candidatura.

“Tudo faremos para que a candidatura que irão apresentar seja bem-sucedida. Podem contar com o nosso apoio e a nossa ajuda, e juntos havemos de conseguir”, assegurou Ana Bela Ferreira, Secretária-Geral da Assembleia da República.

A Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe procura financiamento para diversos projetos e considera a parceria com Portugal uma estratégia essencial para garantir o acesso ao referido fundo europeu.

Durante o encontro, Ana Bela Ferreira reafirmou o compromisso de Portugal em continuar a prestar apoio institucional ao arquipélago santomense, fortalecendo os laços de cooperação entre os dois parlamentos.

A visita oficial da delegação parlamentar portuguesa termina este sábado, marcando mais um passo na consolidação das relações bilaterais entre São Tomé e Príncipe e Portugal.

José Bouças