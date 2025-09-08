Brigadeiro Chefe de Estado Maior das FASTP denunciou interferência política nos quartéis

A crescente interferência política nos quartéis das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe está a comprometer a estabilidade interna da instituição. A denúncia partiu do Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, João Pedro Cravid, que alertou para os riscos que essa interferência representa para a coesão e a missão constitucional das forças militares.

“O nosso dever é garantir uma força armada eficaz, respeitadora da constituição e ao serviço exclusivo da nação, livre de qualquer interferência política ou partidarização que, infelizmente, durante anos enraizou-se nas estruturas das forças armadas, minando à confiança pública e à estabilidade interna.”

O Brigadeiro General João Pedro Cravid sublinhou que a politização está a deteriorar a imagem de uma instituição outrora considerada das mais nobres e respeitadas da República.

“Reconhecemos os efeitos negativos dos sucessivos intentos de inversão da ordem constitucional que comprometeram o nosso desenvolvimento democrático e prejudicaram à credibilidade das nossas instituições.”

O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, não escondeu também a sua preocupação com a situação.

“Sei que há muito por fazer, que existe desconfiança, que existe impaciência, mas também sei que juntos podemos transformar a nossa realidade”, destacou Carlos Vila Nova, Presidente da República.

Durante a cerimónia que assinalou os 50 anos das Forças Armadas, marcada pelo juramento à bandeira de mais de 400 novos soldados, foi reiterado que os militares devem permanecer fiéis à Constituição, à legalidade, à soberania nacional, à segurança e à paz social e não servir interesses político-partidários.

José Bouças