Brigadeiro Virgílio Pontes o novo CEMFA promete unir os militares e restaurar o prestígio das FASTP

O coronel Virgílio Pontes foi promovido ao posto de brigadeiro e, só depois, empossado pelo Presidente da República, Carlos Vila Nova, como novo Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe.

O novo homem forte das Forças Armadas comprometeu-se a promover a união entre os militares e a restaurar o prestígio da instituição, abalada pelos acontecimentos de 25 de novembro de 2022, no quartel do exército, que resultaram na morte de quatro civis.

“Prometo ser um brigadeiro de mangas arregaçadas, pronto para trabalhar. Aos meus colaboradores militares, asseguro que seguiremos pelo caminho do consenso e da união, contando com todos para levantar a bandeira das Forças Armadas, que se encontra fragilizada”, declarou Virgílio Pontes.

A cerimónia de posse contou com a presença do Primeiro-Ministro, Américo Ramos.

“Encerramos um processo que levou algum tempo. Felicito o novo Chefe do Estado-Maior, reconhecido no seio das Forças Armadas pela sua disponibilidade e competência. Tenho confiança de que desempenhará bem o seu trabalho”, afirmou o chefe do Governo.

Virgílio Pontes sucede ao brigadeiro João Pedro Cravid, destituído no final de outubro por decisão do Conselho Superior de Defesa Nacional, na sequência do desaparecimento, nas instalações do Estado-Maior, do processo de julgamento relacionado com os acontecimentos de 25 de novembro.

José Bouças